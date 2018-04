Kurioser Diebstahl

Braunschweig . Eine Frau hat in einem Braunschweiger Supermarkt neun Kilogramm Süßigkeiten entwendet. Bei ihrem Mittäter wurde im Auto sogar noch eine größere Menge gefunden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.04.2018

Da staunte die Polizei, als sie zu einem Supermarkt in Braunschweig gerufen wurde. Eine Ladendiebin wurde dort mit neun Kilogramm entwendeter Schokolade gestellt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schrieb, hatte eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkt, wie die Diebin die Ware unter ihrem Rock versteckte. An der Kasse angekommen, bezahlte die Frau nur einzelne Artikel, während sie unter ihrem Rock in mehreren Bekleidungsschichten 50 Packungen Süßware versteckte. Als eine Kassiererin sie darauf ansprach, händigte sie das Diebesgut aus.

Doch damit nicht genug: In der Nähe des Supermarktes wartete ihr Komplize. Im Wagen des 39-Jährigen fand die Polizei fünf Säcke mit Süßwaren. Einen Kaufbeleg für die 50 Kilogramm Süßigkeiten konnte der Mann nicht vorweisen.

Die Polizei stellte das vermeintliche Diebesgut sicher. Gegen die beiden Personen wird nun wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls ermittelt.