Mitarbeiter wurden aufmerksam

KIEL. In Kiel sind eine Frau und ein Mann bei einem versuchten Diebstahl an einer Selbstbedienungskasse beim Möbelriesen Ikea erwischt worden. Durch einen Trick hatten sie statt mehr als 1000 Euro nur 7,99 bezahlt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.09.2018

Wer schon einmal bei Ikea die Selbstbedienungskasse genutzt hat, hat sich die Frage sicher gestellt: Wird das System auch für Diebstähle ausgenutzt? Die einfache Antwort: Ja. Zuletzt wurden am Samstag in einer Kieler Filiale des schwedischen Möbelhauses eine 50-jährige Frau und ihr 22-jähriger Begleiter erwischt, die besonders dreist Waren an der Kasse ohne Kassierer vorbeischmuggeln wollten.

Wie die Kieler Polizei berichtete, hatten Mitarbeiter bemerkt, dass die Waren, die das Paar mitnehmen wollten, nicht ganz zum Betrag auf dem Kassenbon passten: 7,99 Euro hatten die Kunden bezahlt, trugen aber einen Karton Richtung Ausgang, in dem sich ein Sessel im Wert von 170 Euro befand. Laut Polizei hatten die Diebe das Etikett auf der Verpackung des Sessels ausgetauscht, so dass der Scanner der Kasse den geringeren Betrag anzeigte.

Und das war noch nicht alles: Denn im Karton steckte in Wirklichkeit gar kein Sessel mehr, sondern diverse Waren im Wert von insgesamt mehr als 1000 Euro. Die Polizei stellt dazu in ihrer Mitteilung lapidar fest: "Das war nicht die feine schwedische Art."