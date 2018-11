Lkw stand auf Rastplatz

27.11.2018 Darmstadt. Eine besondere Beute haben Diebe am Sonntag auf einem Rastplatz in Hessen gemacht: Während der Lkw-Fahrer in seiner Kabine schlief, stahlen bislang unbekannte Täter mehr als 13.000 Tafeln Schokolade aus dem Sattelzug.

Diebe haben mehr als 13.000 Tafeln Schokolade aus einem Lastwagen auf der Autobahn 67 in Hessen gestohlen. Nachdem der Brummifahrer seinen Sattelzug am Sonntagabend auf einer Rastanlage abgestellt und sich in seiner Fahrerkabine schlafen gelegt hatte, schlugen die Räuber zu, wie die Polizei in Darmstadt am Dienstag mitteilte.

Am nächsten Morgen entdeckte er, dass vier Paletten mit insgesamt rund 13.400 Tafeln Schokolade fehlten. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die den Diebstahl der süßen Fracht beobachtet haben. (afp)