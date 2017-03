Diebe stehlen Rindfleisch aus Kühllaster

20.03.2017 Beckum. Eine Tonne Rindfleisch haben unbekannte Diebe auf einem Rastplatz der A2 im Kreis Warendorf aus einem Kühllaster entwendet. Wie sie das Fleisch vom Parkplatz der Raststätte Vellern bei Beckum abtransportierten, werde noch ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter hätten sich zuvor an rund 50 anderen Lkw auch auf den A2-Rastplätzen Rhynern bei Hamm und Gütersloh-Süd zu schaffen gemacht und deren Ladung inspiziert. Dabei schlitzten sie an etlichen Fahrzeugen die Abdeckplanen auf, stahlen jedoch nichts. Die Vorfälle ereigneten sich am Wochenende zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen.