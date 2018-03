23.03.2018 Aachen. Zerstörte Seitenscheiben, komplett herausgerissene Stoßstangen: Diebe haben bei einem Autohändler in Aachen in der Nacht zu Freitag an zwölf hochwertigen Fahrzeugen mit roher Gewalt die Scheinwerfer ausmontiert. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei über 100 000 Euro.