25.07.2017 Krefeld. Unbekannte haben in Krefeld einen mit 20 Tonnen Edelstahl beladenen Lkw-Auflieger gestohlen. Nach Polizeiangaben brachen die Täter in der Nacht zum Dienstag das Tor zu einem Speditionsgelände auf und fuhren wohl mit einer Zugmaschine auf das Gelände. Dort kuppelten sie den beladenen Anhänger an die Zugmaschine und flüchteten.