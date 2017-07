Diebe stehlen 60 Brieftauben aus Verschlag

30.07.2017 Lippstadt. Unbekannte haben in Bad Westernkotten bei Lippstadt rund 60 Brieftauben gestohlen. Sie seien in einen Taubenschlag auf dem Gelände eines Schießvereins eingebrochen und hätten die Tiere aus ihren Verschlägen geholt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie die Diebe die Tauben abtransportiert haben, ist noch nicht bekannt. Sie stahlen außerdem noch mehrere Empfangsantennen aus der Holzhütte. Die Polizei sucht Zeugen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitagabend und Samstagmittag.