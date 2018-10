In Braunschweig

Braunschweig. Kräuterlikör im Wert von insgesamt rund 50.000 Euro ist im Bereich des Braunschweiger Hafens gestohlen worden. Die Diebe nahmen gleich den kompletten Container mit, in dem sich die Flaschen befanden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.10.2018

Nicht weniger als 5700 Flaschen mit Kräuterlikör haben Unbekannte im Bereich des Braunschweiger Hafens gestohlen - mitsamt des Containers, in dem sich die Flaschen befanden, sowie des Aufliegers, auf dem sich der Container befand. Das teilte die dortige Polizei am Dienstag mit. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich am vergangenen Wochenende.

Die Flaschen sollen einen Gesamtwert von rund 50.000 Euro haben, so die Polizei. Der Hänger war auf der Hafenstraße in Höhe eines dortigen Schrottplatzes am Fahrbahnrand abgestellt gewesen und muss mit einem passenden Sattelschlepper weggeholt worden sein.