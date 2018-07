Dreiste Aktion in San Antonio

San Antonio. Im US-amerikanischen San Antonio haben Diebe einen Hai gestohlen und in einem Kinderwagen aus den Ausstellungsräumen eines Aquarium-Centers geschmuggelt. Doch die Geschichte nahm für das Tier eine glückliche Wendung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.07.2018

Diebe haben einen Hornhai aus einem Haifischbecken in San Antonio gestohlen und in einem Kinderwagen aus den Ausstellungsräumen des San Antonio Aquariums geschmuggelt.

Wie die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, fischte ein Unbekannter am vergangenen Samstag das Tier aus dem Becken, wickelte es in ein feuchtes Tuch und versteckte es in einem mit Wasser gefüllten Eimer in dem Kinderwagen. Eine weitere Aufnahme zeigt, wie der Fisch mit Hilfe zweier Komplizen in ein Auto verladen und vom Parkplatz gefahren wird.

Inzwischen seien zwei Männer und eine Frau festgenommen worden, berichtet die Nachrichtenseite San Antonio Express-News. Der Haupttäter stellte sich demnach selbst der Polizei, nachdem diese am Montag die Bilder der Überwachungskameras veröffentlicht hatte. Und auch dem Hai geht es gut. Er wurde inzwischen unter großem Jubel der Mitarbeiter des Aquarium-Centers zurückgebracht und in sein Becken gelassen.