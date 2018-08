Festivalbesucher schliefen

Die 29. Auflage des Festivals in Wacken läuft.

02.08.2018 WACKEN. Die 29. Auflage des "Wacken Open Air" beginnt mit negativen Nachrichten. Diebe haben mehrere Geldbörsen und Handys aus Zelten gestohlen, während die Festivalbesucher darin schliefen.

Beim legendären Musikfestival „Wacken Open Air“ sind mehrere Geldbörsen und Handys aus Zelten gestohlen worden, während die Opfer darin schliefen. Den Diebstahl bemerkten die Bewohner in den meisten Fällen nicht oder zu spät, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Zwar handele es sich noch um eine einstellige Zahl bekannter Fälle, jedoch sei es gut möglich, dass sich weitere Opfer im Laufe des Tages melden.

Mittlerweile hätten alle 75.000 erwarteten Besucher das Veranstaltungsgelände in Schleswig-Holstein erreicht. Die Anreise der Gäste aus aller Welt sei in diesem Jahr absolut stressfrei verlaufen. Nur vereinzelt habe es leichte Verkehrsbehinderungen gegeben. „Die Einsatzlage ist bis jetzt ruhig, die Stimmung der Fans weitgehend friedlich“, sagte eine Polizeisprecherin.

Die 29. Auflage des Festivals in Wacken läuft.

Die 29. Auflage des Festivals in Wacken läuft.

Das Heavy-Metal-Festival hatte am Mittwoch mit dem traditionellen Auftritt des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Wacken - den „W.O.A. Firefighters“ - inoffiziell begonnen. Das „Wacken Open Air“ ist in seiner 29. Auflage zum zwölften Mal in Folge ausverkauft. Die Metalfans können bis zum 4. August knapp 200 Bands auf mehreren Bühnen sehen. (dpa)