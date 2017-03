Dieb zeigt Diebstahl an: Ab ins Gefängnis

Ein Passant geht in Essen am Landgericht vorbei.

13.03.2017 Essen. Eine Anzeige wegen Diebstahls wollte er aufgeben - gebracht hat dies den 50-Jährigen aber ins Gefängnis. Der Mann hatte sich nach Angaben der Bundespolizei am Samstag auf dem Revier in Essen gemeldet, um eine Anzeige aufzugeben: Er sei bestohlen worden. Verwundert mussten die Beamten jedoch feststellen, dass der Mann selbst zur Fahndung ausgeschrieben war - ausgerechnet wegen Diebstahls. So hatte das Amtsgericht Essen den Mann im April 2016 wegen eines solchen Delikts verurteilt. Auch wegen drei weiterer Diebstahlfälle sei in der Zwischenzeit gegen den 50-Jährigen ermittelt worden, teilte die Polizei weiter am Montag mit. Weil er seine Geldstrafe nicht zahlen wollte oder konnte sei er nun für 60 Tage ins Essener Gefängnis gebracht worden.