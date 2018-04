Bonn. "April, April" - Einige werden diesen Spruch heute gehört haben, nachdem sie auf einen Aprilscherz reingefallen sind. Auch einige Firmen haben sich etwas einfallen lassen.

Von Nathalie Dreschke, 01.04.2018

Der 1. April - einige freuen sich Freunde und Bekannte auf die Schippe nehmen zu können, andere wiederum ärgern sich, jedes Jahr erneut auf die Scherze hereinzufallen. Seit Jahren beteiligen sich auch einige Unternehmen am 1. April und verbreiten die schönsten Aprilscherze. Auch in diesem Jahr haben einige wieder tief in die Trickkiste gegriffen. Ob Jägermeister-Eis oder bezahlen mit Facebook-Daten, hier sind die schönsten Aprilscherze 2018.

1 Edeka

Noch ist es ein Aprilscherz, viele befürchten aber, dass es bitterer Ernst werden könnte. Das Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen Edeka veröffentlichte heute auf ihrer Facebookseite die Nachricht: "Ab Mai 2018 können unsere Kunden in allen Edeka-Märkten mit ihren privaten Facebook-Daten zahlen". Glücklicherweise folgte auf diesen Post der erlösende Spruch: "April, April".

2 Tagesschau

Was wäre die Tagesschau ohne ihren Gong? Auf jeden Fall nur noch halb so gut erkennbar. Zum 1. April hat die Tagesschau verkündet, dass Gong-Meister Alfred heute zum letzten Mal den seit 30 Jahren ertönenden Gong schlagen wird. Hoffentlich überdenkt Alfred diese Entscheidung noch Mal.

3 Pfanner

"Für euren Osterbrunch präsentieren wir euch die Innovation des Jahres: Der cremig-fruchtige Eistee-Brotaufstrich direkt aus der Tube!", hieß es heute Morgen auf der Facebook-Seite des Getränkeunternehmens Pfanner. Geniale Erfindung oder ekelig? Da auch diese Meldung ein Aprilscherz war, wird es wohl keiner erfahren.

4 Golden Toast

Nike, Adidas, Puma, alle werben mit ihren weichen und bequemen Sohlen. Dank einer neuen Sandwichtechnologie hat Golden Toast die erfolgreichen Unternehmen nun vom Thron gestoßen. Zukünftig werden Sportler wohl Werbung für den Golden Toast Sneaker machen.

5 Jägermeister und Berentzen

Jägermeister köderte seine Fans mit der Verkündung: "Neu, neu, neu - und mit flüssigem Kern" - Jetzt auch als Eis, hieß es morgens auf Facebook. Auch Berentzen ließ es sich nicht nehmen und stellte am 1. April die neue Geschmacksrichtung "Pommes" vor. Natürlich mit viel Palim.

Leider kein Aprilscherz war heute das Wetter im Norden von Deutschland. Mehrere Zentimeter Schnee erschwerten die Ostereiersuche. Der plötzliche Wintereinbruch sorgte für Chaos auf den Straßen.