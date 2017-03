Fußballstar Ronaldo

Foto: dpa

Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa (l), Portugals Ministerpräsident Antonio Costa (M) und Fußballer Cristiano Ronaldo von Real Madrid stehen am 29.03.2017 in Funchal (Madeira) neben einer Büste von Ronaldo bei der Umbenennung des Madeira International Airport in Cristiano Ronaldo Airport.