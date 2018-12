ISS-Mission beendet

Ein Kosmonaut schwebt bei einem Außeneinsatz an der internationalen Raumstation (ISS) im Weltall. Kosmonauten haben ein Leck an einer Raumkapsel überprüft, das im August einen leichten Druckabfall ausgelöst hatte.

Die Sojus-Raumkapsel mit den Rückkehrern schlug gegen 6.00 Uhr (MEZ) planmäßig in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien auf.

Nach fast 200 Tagen im All ist Alexander Gerst mit zwei weiteren Raumfahrern wieder sicher auf der Erde gelandet. Seine Sojus-Raumkapsel schlug planmäßig in der Steppe von Kasachstan auf.

Unser Mann im All: Alexander Gerst.

Bonn. Blicke aus dem All auf die Erde und Einblicke in den Alltag auf der ISS - Alexander Gerst hatte in seiner monatelangen Mission reichlich Zeit, seine Eindrücke über das Netzwerk Twitter zu teilen.

Von Dierk Himstedt, 20.12.2018

Wie sieht die Arbeit eines Astronauten auf einer Raumstation aus? Welche Blicke hat man auf die Erde und ins All, wenn man sich im Orbit um den Blauen Planeten befindet? Und wie sieht die Freizeit in den engen Räumen in einer Raumstation aus?

Alexander Gerst hat seinen Followern im Netz reichlich Gelegenheit gegeben, sich zu diesen Fragen selbst ein Bild zu machen. "@Astro_Gerst", wie er sich selbst auf Twitter nennt, hat in zahlreichen Statements, Fotos und kleinen Filmen seine Mission dokumentiert - mal nachdenklich, mal unterhaltsam.

Wenn zum Beispiel "Darth Vader" plötzlich auf der ISS erscheint oder die Maus und der Elefant in Raumanzügen die Astro-Welt erkunden, macht das deutlich, dass Gerst und seine Kollegen auf ihrem gemeinsamen Trip mächtig Spaß hatten.

In seinen Tweets appelliert Gerst aber auch an alle Menschen, mehr zu tun, damit dieser Planet lebenswert bleibt. Visionen in die Zukunft der Raumfahrt fehlen natürlich auch nicht. Wir haben im Folgenden ein paar Höhepunkte seiner Tweets zusammengestellt.