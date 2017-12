Jahresrückblick

Bonn. Ed Sheeran ist gleich drei Mal unter den beliebtesten YouTube-Videos des Jahres zu finden. Ansonsten besticht die Liste mit viel Herz, Humor und Können. Eine kleine Überraschung gibt es auf Platz 1 der Trending-Videos.

Von Katharina Weber, 28.12.2017

Einen offiziellen Preis gibt es zwar nicht, aber dafür jede Menge Internet-Ruhm: YouTube hat die Liste seiner beliebtesten Videos des Jahres veröffentlicht. Unterschieden wird dabei zwischen "Top Music" und "Top Trending". Berücksichtigt wurden neben den Aufrufen auch die Dauer der Wiedergabe, die Male, die das Video geteilt wurde, die Zahl der Kommentare, Likes und andere Statistiken.

Bei den Musikvideos dominieren dieses Jahr lateinamerikanische Künstler. Die Trending-Liste bietet hingegen Clips mit viel Humor, Clips, die ans Herz gehen oder Clips, die einfach beeindruckend sind. Über 633 Millionen Mal oder rund 40 Millionen Stunden wurden die Trending-Videos laut YouTube angesehen.

Trending-Videos

10 "Children interrupt BBC News interview"

Das Skype-Interview der BBC mit Politikprofessor Robert Kelly ging um die Welt. Nicht, weil der Inhalt so fesselnd war, sondern, weil seine damals vierjährige Tochter und sein neun Monate alter Sohn plötzlich ins Zimmer platzen. Kurz darauf ist zu sehen, wie seine Frau Kim Jung-A ins Zimmer stürzt und die Kinder einsammelt, doch zu spät: Den Rest des Interviews hört man die Kinder im Nebenzimmer heulen. Im Nachhinein nahm Kelly die Sache mit Humor: "Das ist jetzt wohl die erste Zeile in meinem Nachruf", sagte er der New York Times belustigt.

9 "In a Heartbeat" - Animated Short Film

Definitiv etwas für's Herz: Im Kurzfilm "In a Heartbeat" folgt ein Junge seinem Herzen - und das nicht nur sprichwörtlich. Sein Herz bricht aus ihm heraus und gesteht dem Jungen seiner Träume seine Gefühle.

8 "history of the entire world, i guess"

Wie der Name vermuten lässt, erzählt das Video von Internetmusiker Bill Wurtz in knapp 20 Minuten die Geschichte der Welt nach. Angelegt ist es zwar wie eine Dokumentation, aber den schrägem Humor, die trashigen Animationen und die merkwürdigen Gesangseinlagen gibt es so nicht im Geschichtsunterricht.

7 "Inauguration Day" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration

Was haben Donald Trump, Barack Obama und Hillary Clinton am Tag von Trumps Amtseinführung wohl gesagt, als niemand zugehört hat? Dieses Video liest ihnen (mehr schlecht als recht) von den Lippen ab und enthüllt die "schockierende Wahrheit".

6 Lady Gaga's Super Bowl Halftime Show

Der Super Bowl ist jedes Jahr das sportliche Ereignis in den USA. Heiß erwartet sind neben dem Spiel und den Werbespots auch die Halbzeitshow. Dieses Jahr gebührte die Ehre Lady Gaga, die sich dafür mal eben vom Dach der NRG-Arena in Houston, Texas, stürzte. Mit im Gepäck: Ihre Klassiker "Pokerface", "Born This Way", "Telephone", „Just Dance“, „Million Reasons“ und „Bad Romance“, dutzende Tänzer und ein Feuerwerk.

5 Ed Sheeran Carpool Karaoke

Das Format "Carpool Karaoke" stammt aus der TV-Serie "The Late Show with James Corden" und gehört mittlerweile zu den etablierten Formaten auf YouTube. Das Prinzip: Ein Musiker teilt sich auf dem Weg zur Arbeit das Auto mit Fahrer und Moderator James Corden und singt sich den Weg schön. Vergangenes Jahr schaffte Adele es mit ihrem Auftritt auf dem Beifahrersitz auf Platz 1 der meistgesehenen YouTube-Videos. Ed Sheeran sicherte sich dieses Jahr immerhin Platz 5.

4 Darci Lynne bei "America's Got Talent 2017"

Beim amerikanischen Äquivalent zum deutschen "Supertalent" begeisterte dieses Jahr die zwölfjährige Darci Lynne Zuschauer und Juroren mit ihrer singenden Handpuppe Petunia. Dafür erntete Darci den goldenen Buzzer von Mel B, der sie automatisch in die nächste Runde beförderte. Standing Ovations und ganz viele Freudentränen inklusive.

3 Ping Pong Trick Shots 3

Sieben beeindruckende Minuten garantiert "Ping Pong Trickshots 3". Das Prinzip ist einfach: Tischtennisbälle werden in einen Plastikbecher geworfen. Die Umsetzung ist dafür umso kreativer: Die Bälle werden aus dem Auto geworfen und mit Pfeilen abgeschossen, die Becher befinden sich auf Basketbällen, an Ventilatoren und auf fliegenden Drohnen.

2 Choreographie zu Ed Sheerans "Shape Of You"

Schon wieder Ed Sheeran, dieses Mal aber nicht in Person, sondern in Form seines Songs "Shape of You". Kyle Hanagami und Team haben eine Choreographie dazu entwickelt, die gleich von mehreren Tänzern aufgeführt wird.

1 "Until We Will Become Dust" - Oyster Masked

Das beliebteste YouTube-Video der Kategorie Trending ist dieses Jahr ein Clip aus der thailändischen Show "The Mask Singer". In der Show singen die Kandidaten völlig anonym - ihr ganzer Körper inklusive des Gesichts ist eingehüllt. Erst am Ende der Staffel wird ihre Identität enthüllt. Übersetzt heißt der Titel "Bis wir zu Staub werden". Fast zwei Milliarden Mal wurde das Video bisher angeklickt.

Die beliebtesten Videos in Deutschland hätte man dieses Jahr auch "die beliebstesten Videos von Julien Bam" nennen können. Gleich sechs Mal ist der YouTuber in den Top 10 vertreten:

Musikvideos

10 Enrique Iglesias - Subeme La Radio

9 DJ Khaled - I'm the One

8 Jason Derulo - Swalla

7 05. El Amante - Nicky Jam

6 Chris Jeday - Ahora Dice

5 Bruno Mars - That’s What I Like

4 Maluma - Felices los 4

3 J Balvin, Willy William - Mi Gente

2 Ed Sheeran - Shape of You

1 Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Das Musikvideo zu "Despacito" ist nicht nur das meistgesehene YouTube-Video des Jahres, sondern auch das meistegesehene Video auf der Plattform überhaupt. Sage und schreibe 4,53 Milliarden Aufrufe kann das Lied von Luis Fonsi und Daddy Yankee knapp ein Jahr nach Veröffentlichung vorweisen. Damit löste "Despacito" das Musikvideo zu "See You Again" von Wiz Khalifa and Charlie Puth ab, das rund 3,28 Milliarden Views hat. Davor führte die Liste fünf Jahre lang "Gangnam Style" von Psy an, das heute bei etwa 3,02 Milliarden Aufrufen liegt.