Nach gewaltsamen Ausschreitungen

31.08.2018 Chemnitz. Bei einem Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit tritt am Montag in Chemnitz die Düsseldorfer Punkrockband „Die Toten Hosen“ auf. Auch K.I.Z, Marteria und Casper sowie die Chemnitzer Rockband Kraftklub sind dabei.

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Chemnitzluden mehrere bekannte deutsche Bands zu einem kostenlosen Konzert in die sächsische Stadt ein. An dem Konzert nehmen unter anderem die Punkband „Feine Sahne Fischfilet“, die Rapper K.I.Z, Marteria und Casper sowie die Chemnitzer Rockband Kraftklub teil. In den sozialen Netzwerken wurde unter dem Motto #wirsindmehr zur Teilnahme aufgerufen.

Tote-Hosen-Sänger Campino sagte am Mittwochabend bei einem Konzert in der Berliner Waldbühne, es gehe darum, klarzumachen, dass viele Menschen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit seien. Feine Sahne Fischfilet schrieben auf Twitter: „Dem rassistischen Mob darf man nicht unwidersprochen die Straße überlassen.“

In Chemnitz war in der Nacht zum Sonntag am Rand des Stadtfestes ein 35-jähriger Deutscher erstochen worden. Zwei weitere Männer wurden zum Teil schwer verletzt. Zwei mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Iraker und ein 23-jähriger Syrer, sitzen in Untersuchungshaft.

Wir sind dabei - wir übertragen. Details folgen! — 3sat (@3sat) 30. August 2018

Der Vorfall löste zum Teil gewaltsame Demonstrationen aus dem rechten Spektrum aus. Am Sonntag kam es zu Hetzjagden auf ausländisch aussehende Menschen. Am Montag mobilisierten zum Teil gewaltbereite Rechte rund 6000 Demonstranten. Die etwa 600 Polizisten im Einsatz hatten Mühe, sie von den rund 1000 Gegendemonstranten zu trennen. Es gab 20 Verletzte. (epd)