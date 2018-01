Bonn. Auch am achten Tag kommt der Dschungel nicht in Schwung. Die Nikotin-Entzug-Maßnahme kann da nicht helfen. Nur Ansgar und Jenny machen eine gute Figur.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.01.2018

Oh nein. Jetzt ist es passiert. Sydney Youngbloods Motto getreu seines Erfolgshits „Sit and wait“ kann nicht länger umgesetzt werden. Der Sänger muss die Segel streichen. Dabei hat er doch alles gegeben. Sich täglich Tinas Extra-Umarmung durch seine 1A-Ich-gehe-ne-ich-bleibe-doch-noch-Darbietung abgeholt. Und jetzt sogar angeboten, seinen Allerwertesten und ja, sogar ein wenig mehr zu zeigen. Das wollten die Zuschauer nicht riskieren und haben den US-Amerikaner aus dem Camp gewählt. Danke! Jetzt können sich die Casting-Experten dieses Planeten wieder auf den echten, den guten, den wahren Schauspieler des Lagers konzentrieren: Matthias Musterkauleiste Mangianpane.

Und der reißt mal so richtig eine Show ab, regt sich über die Unordnung im Dschungel auf. Das ist aber auch nicht auszuhalten. Unordnung im Dschungel. Oder weiß er am Ende mehr? Befindet sich dieses vermeintliche Lager in echt wirklich in einem TV-Studio in Köln-Ossendorf und er weiß von den in der Dunkelheit arbeitenden Putzfrauen. Er schießt sich komplett auf Jenny ein, was ihm sicherlich keine Freunde einbringen wird. Schließlich avanciert Jenny immer mehr zum Geheimfavoriten.

Gerade durch ihren Auftritt bei der Dschungelprüfung, in der sie gemeinsam mit Ansgar, Kattie und David zehn, also alle Sterne holt. Sehr zur Freude ihres Kritikers Matthias, der sich bei der Verkündung zunächst schlafend stellt und dem als dann die Gewinnzahl präsentiert wird, sämtliche Gesichtszüge entgleisen. Also so gut sie es in dem glattgebügelten Gesicht können. Bei der Prüfung überzeugt vor allem Ansgar Brinkmann. Der „weiße Brasilianer“ kickt übergroße Bälle durch die Gegend, als stünde er noch immer auf dem Platz. Sehr zur Freude der Moderatoren.

Dschungelcamp Tag VIII

































HB-Männchen Daniele hat sich noch immer nicht beruhigt. Kein Wunder, er hat ja auch noch immer keine Zigarette. Seit 72 beschissenen Stunden, wie er nicht müde wird zu betonen. „Entweder ihr habt kein Geld mehr oder ihr wollt uns für dumm verkaufen.“ Naja, Daniele. Ins Camp seid ihr freiwillig gegangen. Für dumm verkaufen, kann man das nicht nennen. Vielleicht wollen sie auch einfach für Stimmung sorgen. Denn dazu ist die diesjährige Belegung irgendwie nicht in der Lage. „Was ihr wollt ist Quote!“ Tja, nur die gibt es in diesem Jahr leider nicht. Da hilft es auch nicht, sich das kochende Wasser über den Bauch zu kippen. Daniele, das tut nur weh!

Dass die Quote nicht stimmt, überrascht nicht. Mal abgesehen davon, dass es nicht wirklich einen Star gibt, der gerne aus dem Dschungel abgeholt werden will. Die Spannung der Staffel erinnert an einen Rosamunde-Pilcher-Film. Da wird Tina zum Teamchef gekürt, ihre Reaktion: „Ich leg mich mal hin!“ Ja, gähn. Immerhin hat Tatjana mitbekommen, „dass es jetzt ernst wird“ und hat noch einen Geistesblitz auf Lager. „Wenige Anrufe heißt wohl, dass man nicht so beliebt ist.“ Ja, genauso ist es, Tatjana. Weniger hatte am Tag vorher nur Sandra. „Ich hoffe, dass ich nicht als Arschloch dargestellt worden bin“, sagt sie kurz vor dem Auszug. Nö! Sandra, du bist gar nicht dargestellt worden.

Und dann hat Mangiapane doch noch seinen großen Auftritt. Das Grinsekätzchen darf auf Schatzsuche gehen und sich mal ordentlich im Schweinemist wälzen. „Ich bin zu dick“, stellt er fest. Ja, da ist was dran. Und schwupps verliert er seine Hose. Mitleid muss man mit dem 34-Jährigen nicht haben.