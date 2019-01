Die Umfrage wurde im November 2018 vorgenommen. Zunächst ging es ganz allgemein darum, inwieweit Lehrer die folgenden Kriterien berücksichtigen, wenn sie Zeugnis-Noten vergeben: Die Leistung des jeweiligen Schülers, die persönlichen Ansprüche des Lehrers, das Leistungsniveau der Klasse, der familiäre Hintergrund des Schülers.

Danach wurden unter anderem folgende Fragen gestellt:

1) In welche Klasse geht Ihr Kind?

2) Bitte denken Sie an die letzten beiden Zeugnisse Ihres Kindes, also an das Halbjahreszeugnis und das Jahresendzeugnis vom letzten Schuljahr. Hatten Sie das Gefühl, dass in diesen beiden Zeugnissen alle Noten gerecht waren?

3) Oder haben Sie mindestens eine Note als ungerecht empfunden?