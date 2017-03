Naturschauspiel auf Mallorca in Gefahr

Ein Traum in Weiß und Rosa: Alljährlich taucht die Mandelblüte Mallorca in leuchtende Farben. Doch das Naturschauspiel ist bedroht, weil der Mandelanbau sich für viele Landwirte kaum noch rechnet – und Mikroorganismen den Bäumen zusetzen.

PALMA DE MALLORCA. Die Zahl der Bäume auf der Baleareninsel wird seit Jahren geringer, und nun bedroht auch noch das Feuerbakterium die Flora.

Sie ist so etwas wie das inoffizielle Wahrzeichen von Mallorca, zieht jedes Jahr Abertausende von Touristen und Hobbyfotografen an und ist wunderschön anzusehen: die Mandelblüte. Alljährlich tauchen die unzähligen Mandelbäume mit ihren Blüten die Baleareninsel in ein zartes Weiß-Rosa. Bis Mitte März blühen die Bäume. Doch die touristische Attraktion und die Grundlage für die Existenz vieler Bauern ist in Gefahr.

Die Zahl der Mandelbäume, die mit den Mauren nach Mallorca kamen, ist auf der Insel seit Jahren rückläufig. Wie die Zeitung „Diario de Mallorca“ berichtet, ist die Anbaufläche um mehr als 70 Prozent zurückgegangen. So sei die Fläche mit Mandelbäumen auf rund 15 500 Hektar geschrumpft. Zum Vergleich: Vor rund zehn Jahren waren es noch knapp 60 000 Hektar.

Son Servera bereitet den „almendros“ ein Fest

Die Gründe dafür sind vielschichtig: So ist laut der Balearen-Regierung einerseits der Preisverfall für Mandeln für den Rückgang verantwortlich. Für viele Landwirte ist das Mandelgeschäft zunehmend unattraktiver geworden, da sie sich gegen die internationale Konkurrenz nicht mehr behaupten können. Hinzu sei gekommen, dass viele Bäume sehr alt waren und gefällt werden mussten.

Andererseits kämpfen die Mandelbäume seit mehreren Jahren mit Krankheitserregern, die immer mehr Bäume sterben lassen. So hat das massive Auftauchen eines aggressiven Holzpilzes zum Rückgang der Bäume beigetragen.

Seit einiger Zeit greift zudem ein neuer Erreger die mallorquinische Flora an: das sogenannte Feuerbakterium, das in Italien für den Tod von etwa einer Million Olivenbäumen verantwortlich war. Der erst jüngst auf Mallorca entdeckte Erreger mit dem wissenschaftlichen Namen Xylella fastidiosa ist zwar bereits seit mindestens 2012 auf der Insel präsent, doch neuerdings befällt er auch Mandelbäume.

Experten vermuten, dass die Bäume bereits durch andere Vorerkrankungen geschwächt sind und das Feuerbakterium so ein leichteres Spiel hat – mit verheerenden Folgen: Landwirte berichten, dass in den vergangenen Jahren vor allem in der Inselmitte auf etwa 12.000 Hektar Fläche die Mandelbäume wegen des aggressiven Bakteriums abgestorben seien. Auch die Winzer der Insel machen sich wegen Xylella fastidiosa große Sorgen. Weinreben gelten ebenfalls als besonders anfällig für das Bakterium. Inzwischen gibt es wegen des gehäuften Auftretens des Feuerbakteriums strenge Kontrollen bei der Ein- und Ausfuhr bestimmter Pflanzenarten.

Die EU könnte Mallorca dazu verpflichten, Tausende von Bäumen zu fällen, um die Krankheit einzudämmen. Damit würde der Bestand an Mandelbäumen weiter reduziert. Die Mallorquiner indes lassen sich ihre Begeisterung für die Mandelbäume nicht vermiesen. Sie lieben ihre „almendros“ und feiern – wie zum Trotz – zu Ehren der Mandelblüte jedes Jahr ein eigenes Fest. In dem Ort Son Servera dreht sich dabei alles um die Mandel. Besucher können traditionelle Mandelgerichte probieren, es gibt Stände mit Naturkosmetik, Parfüms und Kunsthandwerk – natürlich alles hergestellt aus Mandeln, ihren Blüten oder Mandelöl.