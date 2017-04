Ermittlungen gegen den "Paten von Mallorca"

Palma de Mallorca. Die Behörden auf Mallorca ermitteln weiter gegen Bartholomé Cursach, den "Paten von Mallorca", und haben dessen Lokale vorerst geschlossen. Sein "Megapark" an der Playa de Palma durfte aber indes öffnen - sehr zur Freude der deutschen Ballermann-Touristen.

Als vor einer Woche der Megapark an der Playa de Palma seine Pforten öffnete, dürfte vielen deutschen Urlaubern sicher ein Stein vom Herzen gefallen sein. Lange war nicht klar gewesen, ob die Parteifestung, in der Ballermann-Stars wie Jürgen Drews oder Mickie Krause auftreten und in der Hochsaison bis zu 15 000 Menschen täglich feiern, öffnen darf. Der Grund: Megapark-Chef und Mulitimillionär Bartholomé Cursach sitzt seit Ende Februar in Untersuchungshaft. Bestechung, organisierte Kriminalität, Erpressung, Steuerbetrug, sexuelle Belästigung Minderjähriger, Totschlag - die Vorwürfe gegen den "Paten von Mallorca" wiegen schwer. Seit Wochen ermitteln die Behörden (der GA berichtete).

Seit mehr als zwei Jahrzehnten dominiert Cursach das Nachtleben Mallorcas. Als Balljunge im damaligen Mallorca Tennis Club gestartet, betreibt Cursach heute mit seiner rechten Hand Tolo Sbert, der ebenfalls inhaftiert ist, ein Imperium aus Diskotheken, Restaurants, Fitnesscentern und Hotels. Neben dem Megapark gehören ihm mit dem BCM in Magaluf, dem Pacha sowie den Titu?s in Palma die größten Discos der Insel.

Die Konkurrenz auf der Insel wurde regelmäßig erpresst

Für den "Paten von Mallorca" sollen zahlreiche korrupte Polizisten, Verwaltungsbeamte und Kommunalpolitiker auf der Baleareninsel gearbeitet haben. Hohe Beamte der Ortspolizei seien regelmäßig geschmiert worden, erhielten Geld, Geschenke und Sexpartys - dafür warnten sie Cursachs Leute vor Inspektionen. Außerdem soll die Polizei Cursachs Konkurrenz regelmäßig mit Kontrollen drangsaliert haben, heißt es in der knapp 280 Seiten starken Haftverfügung gegen Cursach, die jüngst öffentlich wurde.

Außerdem soll die Polizei Cursachs Konkurrenz regelmäßig mit Kontrollen drangsaliert haben. Wie viele Polizisten und Beamten in dem Fall verwickelt sind, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Auf jeden Fall soll das Ganze mafiöse Züge gehabt haben: Mitbewerber sollen systematisch bekämpft, bedroht und sogar zusammengeschlagen worden sein, bis sie vernichtet waren, heißt es in der knapp 280 Seiten starken Haftverfügung gegen Cursach.

Auslöser der Ermittlungen gegen Cursach war die „Operation Sancus“. Dabei wird aktuell gegen ein Korruptionsnetz aus Polizei, Politikern, Verwaltungsbeamten und Unternehmern der Vergnügungsmeilen der Stadt ermittelt. Der Vorwurf: Austausch von Gefälligkeiten in Mallorcas Nachtleben.

Zu häufig hätten Polizisten der Ortspolizei bei Kontrollen ein Auge zugedrückt und hätten Beamte und Politiker einzelne Unternehmen bevorzugt. Dafür kamen sie unter anderem in den Genuss sexueller Dienstleistungen.

Welche Brisanz das Ganze hat, zeigte ein Vorfall vor wenigen Tagen: Auf einen Polizisten, der gegen seine korrupten Kollegen ermittelt, wurde auf offener Straße geschossen. Der Beamte blieb aber unverletzt.

Die Gruppe Cursach indes bestreitet vehement, von den Machenschaften profitiert zu haben. Cursach sei nicht Nutznießer oder gar Hintermann der korrupten Machenschaften, sondern Opfer eines Racheplans, da man ihm die geschäftliche Dominanz an der Playa de Palma streitig machen wolle, berichtete die „Mallorca-Zeitung“.

Doch die Lokalitäten des Unternehmens tauchen immer wieder in den Ermittlungsakten auf – und scheinen zu den zentralen Figuren in diesem Korruptionsgeflecht zu gehören.

Sollten sich die Vorwürfe gegen Bartholomé Cursach als richtig herausstellen, droht ihm ein langer Prozess und am Ende womöglich eine lange Haftstrafe. Denn nach spanischen Recht könnte der „Pate von Mallorca“ womöglich für mehr als 80 Jahre hinter Gitter müssen.

Die Konkurrenz soll zudem regelmäßig erpresst worden sein. Das ging offenbar so weit, dass beispielsweise die früheren Besitzer der Disco Pacha am berühmten Paseo Maritimo in Palma ihr Lokal für nur 1,2 Millionen an Cursach verkauften - obwohl die Diskothek weit mehr als drei Millionen Euro wert war. Als Reaktion auf die Ermittlungen gegen Cursach hat vor Kurzem der Lizenzgeber jedoch reagiert: Da man nicht weiter mit den Cursach-Aktivitäten in Verbindung gebracht werden will, muss das Pacha in Palma seinen Namen abgeben.

Die Zukunft anderer Cursach-Geschäfte hingegen ist nach wie vor komplett ungewiss: So darf etwa die auch bei Touristen sehr beliebte Discothek Tito's, ebenfalls am Paseo Maritimo in Palma gelegen, derzeit nicht öffnen. Grund sind nach offiziellen Aussagen Baumängel und Sicherheitsbedenken.

Wie die spanische Zeitung "Ultima Hora" berichtet, hat das Tito's offiziell nur eine Lizenz für 720 Gäste, doch zuletzt habe es eine Zulassung für 1200 Personen gegeben. Ob da im Rathaus gemaggelt wurde? Auch im BCM, kurz für Bartholomé Cursach Mas, in der besonders bei Briten beliebten Partyhochburg Magaluf, bleiben vorerst die Türen dicht - unter anderem wegen diverser technischer Beanstandungen, heißt es von offizieller Seite. Ob die größte Disco der Insel, in der unter anderem schon Star-DJs wie David Guetta, Paul von Dyk oder Avicii auflegten, diese Saison noch öffnen darf, ist ungewiss.

Über mehrere Wochen war auch nicht klar, ob der Megapark pünktlich in die neue Saison starten kann. In den Wintermonaten hatte es dort besonders viele Umbauten gegeben.

So entstand unter anderem der nach Angaben des Unternehmens "größte unterirdische Biergarten" der Insel. Ein siebenstelliger Betrag soll in den Umbau investiert worden sein. Und das nicht ohne Grund: Denn der Megapark ist Cursachs lukrativste Diskothek.

Schließt der Park, wird vielleicht wieder am Strand gefeiert

Der Umsatz soll sich in zweistelliger Millionenhöhe bewegen. Ob die Umbauarbeiten alle rechtmäßig waren, werden die aktuellen Untersuchungen zeigen. Von Seiten des Megaparks wird freilich versichert, dass dem so sei. Entsprechend durfte der "Megapark" dann tatsächlich pünktlich in die neue Saison starten.

Ein Stück froh sein können wohl auch die Behörden über die Eröffnung. Denn Beobachter hatten schon befürchtet, dass sich ob des Wegfalls des riesigen Lokals die partywütigen Touristen mit Sangria-Eimer & Co. wieder am Strand niedergelassen hätten. Und genau das versuchen die Behörden mit Alkoholverboten und Kontrollen ja seit geraumer Zeit zu unterbinden.