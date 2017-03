Comeback nach 13 Jahren

Bonn. 13 Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums "Hope" meldet sich die berühmte Geschwisterband zurück - mit einem Vorboten für ihr neues Album "We Got Love".

14.03.2017

Fans der Kelly Family mussten sich lange gedulden. Wie ein Sprecher der Plattenfirma Universal ankündigte, erscheint am 17. März nun endlich ihr neues Album mit dem Titel "We Got Love". Bereits eine Woche vorher hat die Band eine Neuaufnahme ihres Klassikers "Nanana" samt Musikvideo veröffentlicht. Das berichten die Mitteldeutsche Zeitung und die Bild-Zeitung.

In dem Video sind Jimmy, Joey, Kathy, Patricia und Angelo Kelly zu sehen. Auf Maite und Paddy Kelly muss die Gruppe verzichten - sie widmen sich lieber ihrer Solokarriere.

Mit ihrer frischen Version von "Nanana" geben die Geschwister schon mal einen Vorgeschmack auf ihr neues Album. Darauf seien die wichtigsten Songs der 42-jährigen Bandgeschichte als Neuaufnahmen zu hören, es gebe aber auch fünf ganz neue Songs auf "We Got Love", wie Angelo Kelly der "Bild" verriet. In Deutschland ist das Album ab dem 24. März erhältlich.

Im Mai wird die Kelly Family außerdem drei Mal in der Dortmunder Westfalenhalle auftreten. Alle drei Konzerte waren binnen weniger Minuten ausverkauft.

Die Mitglieder der Kelly Family, die alle aus einer irisch-amerikanischen Großfamilie stammen, waren erst als Straßenmusiker aktiv und feierten vor allem in den 1990er Jahren große Erfolge. Sie verkauften mehr als 20 Millionen Tonträger und wurden mit zahlreichen Preisen - darunter dem Bambi, dem Echo und der goldene Kamera - ausgezeichnet. 2005 war das bislang letzte Album „Hope“ erschienen. (dpa, ga)