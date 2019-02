Paris. In Paris werden die Tretroller mit Elektroantrieb zu einem Problem. Die Stadt will die chaotische Entwicklung nun besser kontrollieren. Gleichzeitig soll der Autoverkehr zurückgedrängt werden, wenn es nach Bürgermeisterin Hidalgo geht.

Von Knut Krohn, 19.02.2019

Der Taxifahrer staunte nicht schlecht. Auf der A86 kurz vor Paris wurde er von einem Tretroller mit Elektroantrieb überholt. Der junge Mann am Lenker trug keinen Helm, dafür aber einen modischen Schal, der ihn bei Tempo 85 km/h vor der Winterkälte schützen sollte. Das 30-Sekunden-Video des Überholvorganges wurde in Frankreich in diesen Wochen zum Internet-Hit und fachte die hitzigen Diskussionen um diese sogenannten Trottinette weiter an. Der Grund: In Paris sind die Gefährte, die es an jeder Ecke zu mieten gibt, zu einer Plage geworden. Längst laufen auch in Deutschland Üb erlegungen, die Elektroroller für den Straßenverkehr zuzulassen. Nach dem Willen von Verkehrsminister Andreas Scheurer (CSU) soll noch im Frühjahr im Bundesrat darüber beraten werden.

Ein Blick über den Rhein könnte die deutschen Behörden in dieser Sache vor einigen Überraschungen bewahren, da in Frankreich die Entwicklung entsprechend chaotisch verlief. So konkurrieren in Paris inzwischen sieben Anbieter, die die Stadt in kurzer Zeit mit mehreren Tausend Elektrorollern zum Mieten überschwemmt haben. Die Stadtverwaltung ist von dieser rasanten Entwicklung überrascht worden und versucht nun, der Lage wieder Herr zu werden.

„Die Regelungen sind notwendig, da sich einige Benutzer der Fahrzeuge nicht angepasst verhalten und in gefährlicher Art und Weise unterwegs sind“, erklärt ein Sprecher der Stadt Paris. Ein weiteres Ärgernis sei, dass die Trottinette in „anarchischer Form“ auf den Gehwegen und an den Straßenrändern abgestellt würden. Der erste Schritt zu Verbesserung der Lage ist, dass die Anbieter eine „Charta das guten Benehmens“ unterschreiben sollen. Die sollen ihre Kunden etwa darauf hinzuweisen, dass mit den bis zu 40 km/h schnellen Rollern auf Gehwegen nicht gefahren werden darf und Fußgänger im Straßenverkehr immer Vorrang haben. Überlegt wird auch, angesichts rasant steigender Unfallzahlen, eine Helmpflicht für die Trottinette einzuführen.

Die Stadtverwaltung unterstreicht allerdings, dass die Ausweitung des emissionsfreien Verkehrs auf keinen Fall gebremst werden solle. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo werde auch weiter konsequent daran arbeiten, den Autoverkehr zurückzudrängen. Im Zug dieser Entwicklung wurden in den vergangenen Jahren die Ufer der Seine der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das romantische Flanieren zwischen Louvre und Eifelturm kann allerdings zum gefährlichen Abenteuer werden. Denn die gut ausgebaute Strecke ist vor allem für übermütige Touristen zu einer Art Rennstrecke für die Trottinette geworden.