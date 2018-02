Kultprodukte bei Ebay

Bonn. Die Maus mit den großen Ohren und klobigen Füßen ist zurück. Bis zu 300 Euro sollen Fans für seltene und guterhaltene Diddlprodukte zahlen.

Von Susanne Wächter, 15.02.2018

Ende der 90er Jahre war die Diddlmaus fast überall zu sehen. Kaum ein Haushalt, in dem nicht mindestens eine Tasse mit Diddl-Motiv im Schrank stand oder ein Plüschtier die Kinderzimmerregale zierte. Im Sommer 2014 dann stellte der Hersteller "Depeche" die Produktion der bis dato berühmtesten Springmaus ein und gab die Lizenz an Erfinder und Zeichner Thomas Goletz zurück.

Seit Bekanntwerden vom Aus der Maus, mistet Deutschland seine Dachböden und Keller aus. Denn Meldungen, dass diese Altbestände wahre Schätze sind, machten die Runde im Netz. Doch der Verkaufshype ebbte wieder ein wenig ab, als Diddlmauserfinder Goletz das Sortiment wieder neu aufleben ließ. Seit 2016 gibt es sie nämlich wieder, die Diddlmäuse aus Plüsch, Papier und Porzellan.

Dabei gibt sich Diddlmaus ganz modern. Sie hat einen Instagram-Account, eine Facebookseite und natürlich einen Online-Shop. Gefragt sind die Sammlungen aus Altbeständen trotzdem.

Beim Auktionsportal Ebay ging erst vor wenigen Wochen eine Blocksammlung für knapp 66 Euro an den Meistbietenden. 245 Euro verlangt ein Verkäufer für eine ein Meter große Diddlmaus mit Halterung. Zum Vergleich: Eine ganz normale Diddlmaus gab es in den 90er Jahren für 15 oder 30 Euro. Diddlmaus-Blöcke sollen laut Ebay-Verkaufsratgeber in unbenutztem Zustand sogar bis zu 300 Euro bringen.

Für den Verkauf gilt es, möglichst neuwertige Ware zu verkaufen. Je besser das Plüschtier erhalten, desto höher der Preis. Je seltener die Auflage damals war, desto teuer ist sie heute. Pakete zu schnüren statt Einzelprodukte zu verkaufen, soll auch einige Euros bringen. „Trenne niemals eine Familie,“ heißt es bei der Auktionsplatform. Ebay verweist auf ein Angebot einer Sonderedition von 80 Kuscheltieren, für das es am 20. Oktober 2016 glatte 650 Euro gab.

Wer jetzt seinen Keller ausmisten möchte um nach gut erhaltenen Diddl-Exemplaren zu suchen, könnte im selben Atemzug auch Ausschau nach Ü-Ei-Figuren halten. Hier gelten dieselben Regeln. Der Erlös dürfte sich allerdings noch mehr lohnen.

Die wertvollsten Ü-Ei-Figuren Die teurste Einzelfigur ist unter Sammlern der Nachtwächterschlumpf von 1983. Aber nur die Variante, die als dunkelblauer Plastikrohling weiß bemalt wurde. Wert: 12.000 Euro.

Ferdi Fallobst ist als Standard-Variante eigentlich nur einen Euro wert. Mit roten statt hellgrünen Äpfeln und dunklem Grundmaterial sind allerdings nur sechs Exemplare des Zwergs aus der Jahreszeiten-Serie von 1994 bekannt. Marktwert: 2.500 - 3.000 Euro.

Ein orangefarbener, zweilagiger Musterkoffer aus den späten 70ern enthält Figuren saisonal vertriebener Kinder-Freude-Eiern (auch Maxi-Eier genannt). Marktwert: Ca. 7.500 Euro.

Der Stelzenschlumpf ist eine ähnlich solide Wertanlage. Wer die unangetasteten Original-Stelzen mit Plastik-Verbindungsstück besitzt, darf sich freuen: Der Martkwert dieses Zubehörs liegt bei 10.000 Euro.

Das Biene-Maja-Diorama ist bei Sammlern genauso beliebt und erzielt hohe Preise. Hier zählen vor allem Vollständigkeit und Zustand . Alle Teile müssen natürlich stets Ferrero-Originale sein. Marktwert: In einwandfreiem Zustand ebenfalls 7.500 Euro.

Als Faustregel gilt: Schlümpfe aus den Ü-Eiern der 80er Jahre sollte man auf ihren Marktwert überprüfen. Zum Beispiel den dunkelblauen Eitelkeitsschlumpf - von ihm gibt es eine äußerst rare Variante mit silbernem Spiegel. Marktwert bei Liebhabern: Ca. 6.000 Euro.

Den blauen Flötenschlumpf "Musikus" von 1980 gibt es einmal mit der roten Flöte, als Variante dann allerdings auch noch mit gelb angemalter Flöte. Letztere hat alleine schon einen Marktwert zwischen 5.000 und 10.000 Euro.

Von dem "Blauen Musterkoffer" mit zahlreichen alten Ü-Ei-Inhalten aus dem Jahr 1980 existieren weltweit angeblich nur drei Stück. Marktwert: Sagenhafte 15.000 Euro.

Diddlmaus wird im August 27 Jahre alt. Am 24. August 1990 entwarf Thomas Goletz als 23-Jähriger die ersten Diddlzeichnungen. Es folgten 48 Postkarten, mit denen Diddl seine europaweite Karriere startete. Ein Ende ist vorerst nicht absehbar.