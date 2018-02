Jubiläums-Quiz

15.02.2018 München. Ja, es gibt sie immer noch: Die „Bravo Hits“. Die erste Ausgabe erschien im April 1992. An diesem Freitag kommt die „Bravo Hits 100“ auf den Markt. Wie gut kennen Sie

25 Jahre ist es her, dass die erste „Bravo Hits“ mit Chart-Erfolgen wie „Das Boot“ von U 96 oder „It's My Life“ von Dr. Alban das Licht der Welt erblickt hat. Seitdem erscheint viermal im Jahr eine neue Ausgabe. Am Freitag (16. Februar) soll die „Bravo Hits 100“ nun ein Denkmal für über ein Vierteljahrhundert Musikgeschichte, fast 4000 Hits auf 100 Doppel-CDs und über 80 Millionen verkaufte Tonträger setzen.

Wer in den Neunzigern mit den „Bravo Hits“ groß geworden ist, mag sich vielleicht fragen, ob das Konzept in Zeiten von Streamingdiensten wie Spotify, Apple Music oder Tidal überhaupt noch funktioniert. Tatsächlich ist Bravo heute eine umfangreiche Marke mit eigener Website und den Social-Media-Präsenzen auf Facebook, Musical.ly und Snapchat. Auf Instagram ist Bravo nach eigenen Angaben mit 380.000 Followern und 700 Millionen aktiven Nutzern pro Monat vertreten.

In den Top Ten 2017 stehen die Ausgabe 97, 96, The Hits 2017, 98 und 99 auf den Plätzen eins bis fünf. Seit der dritten Ausgabe dominieren die „Bravo Hits“ die Jahres-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zusammengerechnet gastierte die Reihe bislang 1.915 Wochen, also über 35 Jahre in den Charts. Insgesamt 582 Mal landete sie auf Platz eins.

Vom grundsätzlichen Erfolg der Plattenreihe, die es 2001 sogar als erfolgreichste der Welt ins Guinness Buch der Rekorde schaffte, sei „Bravo Hits“-Erfinder Thomas Schenk nicht überrascht gewesen. „Dass es 25 Jahre danach immer noch einen Hype um die „Bravo Hits“ gibt, ist was mich mehr verwundert.“

