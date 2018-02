Die Bahn baut: Drei große Vollsperrungen geplant

15.02.2018 Duisburg. Wenn die Deutsche Bahn 340 000 Schwellen und 600 Kilometer Schienen erneuert, müssen Pendler sich in Geduld üben. Mehr als 1000 Baustellen plant der Schienennetzbetreiber in diesem Jahr allein in Nordrhein-Westfalen. Auch Vollsperrungen soll es geben.

Bahnfahrer in Nordrhein-Westfalen müssen sich in diesem Jahr auf zahlreichen Strecken wegen Bauarbeiten auf Umleitungen, Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die größten Auswirkungen hat eine Vollsperrung der Ruhrgebiets-Hauptstrecke zwischen Essen und Duisburg während der Osterferien (23. März bis 8. April). Grund ist die Erneuerung einer Straßenbrücke, die in Mülheim über die Gleise führt. Für weitere Arbeiten an der Brücke wird dieser Abschnitt auch in den Herbstferien gesperrt (13. Oktober bis 28. Oktober).

Eine weitere Vollsperrung ist in den Sommerferien und darüber hinaus zwischen Dortmund und Hamm geplant, und zwar vom 14. Juli bis zum 10. September. Die Bahn will dort 24 Kilometer Gleise erneuern.

Insgesamt sind 2018 in Nordrhein-Westfalen mehr als 1000 Baustellen geplant, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Fast 1,3 Milliarden Euro will das Unternehmen dafür aufwenden. Dies sei soviel wie nie zuvor in einem Jahr. (dpa)