Köln. Im kommenden Jahr beenden die Backstreet Boys ihre Show in Las Vegas und gehen wieder auf Tour. Fünf Konzerte geben sie in Deutschland - unter anderem in Köln.

Von Jana Henseler, 09.11.2018

Fans der Backstreet Boys aufgepasst: Die gefeierte Boyband geht wieder auf Tour und spielt auch fünf Konzerte in Deutschland. Am 20. Juni 2019 kommt die Band in die Lanxess Arena in Köln. Laut Homepage der Bachstreet Boys beenden sie ihre Las Vegas Show am 27. April und reisen dann durch die Welt.

Mit ihrer DNA World Tour kommen sie nicht nur nach Deutschland sondern unter anderem auch nach Belgien und in die Schweiz. Das neue Album kommt am 25. Januar 2019 in die Läden. Im Mai wurde ihre letzte Single veröffentlicht. Der offizielle Vorverkauf startet am kommenden Freitag, 16. November. Karten gibt es dann bei www.bonnticket.de.

Bereits in der vergangenen Woche gaben die Spice Girls gehen wieder auf Tournee ihr Comeback bekannt. Diese gehen allerdings nicht in vollständiger Besetzung auf Tournee. Victoria Beckham verzichtet auf eine Tour mit der Girlgroup.