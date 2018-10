01.10.2018 HARARE. Erneut wurde in Simbabwe ein Tourist aus Deutschland von einem Elefanten angegriffen. Der Urlauber filmte und fotografierte die Tiere gerade, als ihn ein Elefantenbulle attackierte und schwer verletzte.

Nur wenige Tage nachdem eine Deutsche von Elefanten totgetrampelt wurde, ist in Simbabwe erneut ein Tourist aus Deutschland angegriffen worden. Der Urlauber filmte und fotografierte im Nationalpark Victoriafälle Tiere, als ein Elefantenbulle ihn attackierte und schwer verletzte, wie ein Sprecher der Nationalparkverwaltung am Sonntag mitteilte.

Der Mann wurde nach dem Vorfall vom Samstagnachmittag in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Eine 49-jährige Deutsche war kürzlich im Nationalpark Mana Pools in Simbabwe von Elefanten totgetrampelt worden.

In Simbabwe, einem Land im südlichen Afrika, kommt es immer wieder zu Angriffen von Wildtieren. 2017 gab es der Nationalparkverwaltung zufolge 41 Fälle, in denen Elefanten Menschen angriffen. Bei den meisten Safaris in Afrika sitzen Urlauber in Autos und sind damit von den Wildtieren getrennt. Safaris, bei denen Urlauber zu Fuß in Nationalparks unterwegs sind, gelten als deutlich riskanter. (dpa)