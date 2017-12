Unesco-Würdigung

Seit 135 Jahren baut die Familie Klais in Bonn Orgeln, inzwischen in vierter Generation. Die Werkstatt Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG trägt den Namen ihres Gründer. Die Eltern von Johannes Klais (1852-1925) hatten eine Ziegelbrennerei in Lüftelberg. Über einen Onkel, der in Engers am Rhein Orgeln reparierte, kam er zum Handwerk, seine Ausbildung absolvierte er bei Heinrich Koulen in Straßburg. 1882 gründete Klais seine eigene Werkstatt und lieferte die Orgel für die Stiftskirche in Vilich aus: der Durchbruch des bis dahin unbekannten Orgelbauers. 1894/95 errichtete er für das wachsende Unternehmen ein neues Wohn- und Betriebsgebäude an der Kölnstraße. Er gab dem Orgelbau neue Impulse und baute bereits 1906 eine Orgel mit elektrischer Spieltraktur.

Nach dem Ersten Weltkrieg stieg Sohn Hans Klais (1890-1965) ins Unternehmen ein. Mit neuen Erfindungen entwickelte er den Orgelbau wie auch die Werkstatt weiter. Unter ihm hielt die Moderne Einzug in die Prospektgestaltung, es wurden ergonomische Spieltischformen entwickelt.

Hans Gerd Klais, Jahrgang 1930, musste schon während des Studiums Verantwortung übernehmen. Sein Vater Hans war krank und zeigte Symptome, die man heute als Burn-out bezeichnen würde. Das Unternehmen hatte schwere Zeiten hinter sich. Im Krieg wurden Luftschutzbetten und Spinde produziert statt Orgeln. Zuerst brannte eine Werkstatt ab, beim großen Bombenangriff 1944 dann alles bis auf das Wohnhaus an der Kölnstraße, auch das wertvolle Holzlager. Eine Brandbombe löschte das Gedächtnis der Firma, das Archiv, aus: Bis heute ist die Opusliste unvollständig. Trotz allem gelang der Neuanfang nach dem Krieg, unter anderem mit der Domorgel in Köln. Hans Gerd Klais leitete die Werkstatt von 1965 an. Er führte wieder klassische Schleifladen mit mechanischer Traktur ein, restaurierte historische Orgeln, baute den Export aus und gab seine Erfahrung an den Sohn weiter.

Philipp C.A. Klais , Jahrgang 1967, der Urenkel des Gründers, wuchs in der Werkstatt auf. Er lernte im Elsass, in Deutschland und Übersee. 1995 übernahm er die Leitung. Seitdem haben die Bonner zahlreiche bedeutende Ausschreibungen und Wettbewerbe gewonnen. Er brennt für seinen Beruf und besitzt große Überzeugungskraft. Mit seiner Frau Elisabeth hat er vier Kinder – Klais in fünfter Generation.