23-Jähriger verunglückt

Palma de Mallorca. Ein deutscher Urlauber ist bei einem Balkon-Sturz aus dem zwölften Stock eines Hotels auf Mallorca ums Leben gekommen. Immer wieder kommt es in diesem Jahr auf der Ferieninsel zu solchen Unglücken.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.08.2018

Ein 23-Jähriger aus Deutschland ist auf Mallorca tödlich verunglückt. Der Urlauber ist am Montagabend von einem Balkon aus dem zwölften Stock eines Hotels an der Schinkenstraße an der Playa de Palma gestürzt, wie die "Mallorca Zeitung" berichtet. Rettungssanitäter konnten dem Bericht zufolge nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Jahr sind bereits acht Menschen auf Mallorca ums Leben gekommen, weil sie von Balkonen fielen oder sprangen. Da die meisten Opfer bislang Briten waren, hatte das britische Außenministerium eine Warnung für die auf die Balearen-Insel reisenden Landsleute herausgegeben. Die spanischen Behörden versuchen zudem, mit hohen Strafen die Balkonkletterer abzuschrecken. Bei den meisten Fällen handelt es sich um Unfälle, wenn Betroffene beim Klettern abstürzen.