Deutsche und Niederländische Polizei: Engere Zusammenarbeit

20.11.2017 Lingen. Die Polizei in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden intensiviert ihre Zusammenarbeit bei der Aufklärung von Wohnungseinbrüchen. Die Entwicklung der Kriminalität im Grenzbereich der drei Länder soll künftig besser analysiert werden, sagte am Montag der Sprecher der federführenden Polizeidirektion Osnabrück, Marco Ellermann, bei einer Fachtagung in Lingen. Die Ermittler aus NRW, den Niederlanden und Niedersachsen haben Zugriff auf die Einbruchsdaten in der Grenzregion. "Man kann künftig die Daten übereinanderlegen und so schneller Erkenntnisse gewinnen über Tatzusammenhänge", sagte der Polizeisprecher.