18.09.2018 Rom. Eine Frau aus Deutschland hat in der Haft in einem römischen Gefängnis eines ihrer Kinder vermutlich getötet und ein weiteres schwer verletzt.

Die Kinder seien noch sehr jung gewesen und vermutlich von einer Treppe im Gefängnis Rebibbia gestoßen worden, sagte Dario Pasquini, Sprecher des Beauftragten für die Rechte von Gefangenen, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Frau habe wahrscheinlich psychische Probleme und einen „Anfall“ gehabt. Das überlebende Kind werde im Krankenhaus in Rom behandelt. Woher aus Deutschland die Frau kommt, war zunächst unklar. Pasquini sagte, sie sei wegen Drogenhandels in Haft gewesen. Italienische Medien berichteten, dass die Kinder mit der Mutter im Gefängnis untergebracht waren. In der Einrichtung seien gewöhnlich Kinder bis zu drei Jahren. (dpa)