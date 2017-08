Zahl der Todesopfer steigt auf 16

Ein Pärchen sitzt vor niedergelegten Rosen und Kerzen auf der Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona, wo am Donnerstag 13 Menschen bei einem Terroranschlag ums Leben kamen.

Barcelona. Mehr als eine Woche nach den Anschlägen in Katalonien ist eine Deutsche ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 51-Jährige starb am Morgen in einem Krankenhaus in Barcelona, wie die katalanische Zivilschutzbehörde mitteilte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.08.2017

Die Frau lag den den Angaben zufolge auf der Intensivstation des Krankenhauses Hospital del Mar. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten bei den Anschlägen von Barcelonaund Cambrils auf insgesamt 16.

Beim Anschlag einer islamistischen Terrorzelle mit einem Lieferwagen auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas und einer vereitelten Attacke im Küstenort Cambrils waren am 17. August und in der Nacht auf den 18. August auch mehr als 120 Menschen verletzt worden. Die Deutsche war auf den Ramblas vom Tatfahrzeug erfasst worden. Nach dem Tod der Deutschen werden nach Angaben der zuständigen Behörden noch weitere 24 Verletzte in Krankenhäusern behandelt. Fünf von ihnen seien noch in kritischem Zustand.