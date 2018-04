Polizisten stehen an der unfallstelle eines offnenen Doppeldeckerbuses. Der Touristenbus ist gegen tief hängenden Baumästen des auf der linken Seite stehenden Baumes gefahren.

10.04.2018 Valletta. Auf Malta ist ein Cabrio-Bus mit tief hängenden Baumästen kollidiert. Bei dem Zusammenstoß sind zwei Menschen gestorben, dutzende wurde im Krankenhaus behandelt.

Nach dem Busunfall mit zwei toten Touristen auf Malta ist eine deutsche Schwerverletzte nach Angaben eines Regierungssprechers in stabilem Zustand. Die 31-Jährige werde aber noch auf der Mittelmeerinsel behandelt, sagte der Sprecher Paul Azzopardi der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Drei Menschen seien noch in kritischem Zustand, darunter eines der beiden sechs und acht Jahre alten Kinder aus Großbritannien.

Bei dem Unfall am Montag waren zwei Touristen gestorben, nachdem der Hop-on-hop-off-Bus bei der Ortschaft Zurrieq herunterhängende Zweige gestreift hatte. Die Gegend ist beliebt, weil sich dort die spektakuläre Blaue Grotte befindet.

Die Zweige seien vermutlich nicht bei einem Sturm beschädigt worden, der 24 Stunden zuvor auf der Urlaubsinsel getobt hatte, so der Regierungssprecher, „sie waren gesund“. Die Ermittlungen zur Ursache würden noch laufen. Sechs weitere Touristen seien bei dem Unfall am Montag schwer verletzt worden, sagte der Gesundheitsminister des Inselstaats im Mittelmeer, Chris Fearne. Insgesamt wurden demnach 50 Menschen im Krankenhaus behandelt. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt im malerisch am Meer gelegenen Ort Zurrieq unterwegs.

Die Polizei machte keine Angaben zur Herkunft der zwei Todesopfer. Nach Informationen des staatlichen Rundfunks handelt es sich um spanische und belgische Staatsangehörige.

Drei der sechs Schwerverletzten sind der Polizei zufolge Briten - zwei Jungen im Alter von 6 und 8 Jahren sowie ein 44-jähriger Mann. Bei den anderen Schwerverletzten handele es sich um eine 31-Jährige Frau aus Deutschland, eine 72-jährige Italienierin sowie um einen 35-jährigen Mann, dessen Staatsangehörigkeit noch unklar sei. Der Fahrer soll ein 24-jähriger Malteser gewesen sein.

Unklar war, ob die Äste bei Sturm beschädigt worden waren. Auf Twitter wurden Bilder von dem offenen Bus verbreitet. Demnach handelt es sich um einen Hop-on-hop-off-Bus, wie er in vielen Touristenstädten unterwegs ist.

Pierre Vella vom maltesischen Verkehrssicherheitsrat bezeichnete den Unfall als einen der schlimmsten in der Geschichte des Landes. Von der Regierung hieß es, man habe Kontakt zu den Botschaften der Opfer. (dpa)