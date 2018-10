Das bisschen Haushalt...

Bonn. Da geht doch mehr, liebe Männer: Deutschland liegt unter dem EU-Durchschnitt, wenn man das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der täglichen Hausarbeit betrachtet. Am besten von allen EU-Ländern schneiden die Schweden ab.

Von Dierk Himstedt, 25.10.2018

Die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen ist ein gesellschaftliches Dauerthema. Vom Gefühl her würden wahrscheinlich viele Bürger unseres Landes sagen, dass diese in Deutschland weitgehend umgesetzt ist. Wenn man aber ins Detail geht, sieht es anders aus: Frauen verdienen weniger, arbeiten häufiger in Teilzeit als Männer und sind immer noch hauptverantwortlich in der Kinderbetreuung.

Und genauso ungleich sieht es auch in der Hausarbeit aus: Lediglich 29 Prozent der deutschen Männer engagieren sich täglich tatkräftig im Haushalt - sprich kochen, spülen oder räumen auf. Demgegenüber stehen 72 Prozent der deutschen Frauen, die diese Aufgaben regelmäßig erledigen. Das zeigen aktuelle Zahlen von Eurostat und dem Statistischen Bundesamt.

Damit sehen die deutschen Männer ziemlich alt aus gegenüber ihren "Brüdern" in den führenden Nationen. Die Schweden verrichten täglich Hausarbeit zu 56 Prozent, die benachbarten Dänen zu 55 Prozent und auch die vom Brexit bedrohten Briten liegen mit 49 Prozent hier klar vor den Detuschen. Beim EU-Durchschnitt liegen die Werte für Männer mit 34 Prozent und für die Frauen mit 79 Prozent jeweils knapp vor den Deutschen. Hier die Übersicht: