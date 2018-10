29.10.2018 DARMSTADT. Gleich fünf deutsche Städte sind bei einer Erhebung des Beratungsunternehmens Arcadis in Sachen Lebensqualität, Umweltschutz und Wirtschaftsleistung unter den Top 20. An der Spitze liegt die britische Hauptstadt London.

Deutsche Großstädte sind einer weltweiten Untersuchung zufolge führend bei Wirtschaft und Lebensqualität. In einem am Montag veröffentlichten Ranking des Beratungsunternehmens Arcadis kam München auf den siebten Rang. Die bayerische Landeshauptstadt profitierte dabei von einer boomenden Wirtschaft und guten Infrastruktur für Unternehmen und Verkehr. Unter den Top 20 sind auch Frankfurt am Main, Hamburg und Berlin. Spitzenreiter ist die britische Hauptstadt London.

Arcadis bewertete weltweit 100 Metropolen anhand dreier Kriterien. In der Kategorie "People" wertete das Unternehmen Daten zu Gesundheit, Sicherheit, Einkommen und Verkehrsanbindung aus. In der Kategorie "Planet" ging es beispielsweise um saubere Luft, Energieverbrauch und Fahrradwege. Schließlich schauten sich die Stadtplaner unter dem Stichwort "Profit" die Wirtschaftsleistung, Häufigkeit von Staus oder die Internetgeschwindigkeit an.

Der Schlüssel für nachhaltig erfolgreiche Städte sind laut Arcadis gut ausgebildete Bürger und ein durchdachtes Gesundheitssystem sowie eine effektive städtische Infrastruktur mit wenig CO2-Ausstoß. Außerdem seien möglichst geringe Einkommensunterschiede ebenso wichtig wie der leichte Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und das Einbeziehen der Bürger in die städtische Planung. Ein allgemeingültiges Rezept für nachhaltigen Erfolg gebe es jedoch nicht.

Hinter London landeten die schwedische Hauptstadt Stockholm und das schottische Edinburgh. Frankfurt schaffte es dank vieler Grünflächen, guter Bedingungen für Radfahrer und hohen Werten bei Verkehrssicherheit und Digitalisierung auf Rang zehn. Hamburg und Berlin belegten die Plätzen 17 und 18. München konnte sich gegenüber dem letzten Ranking 2016 im globalen Vergleich verbessern, während die anderen deutschen Städte nach unten rutschten. (afp)