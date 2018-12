Bilanz für das Jahr 2018

29.12.2018 Essen. Deutlich mehr „explosives Erbe“ als im Vorjahr ist 2018 in NRW ans Tageslicht befördert worden. Neben üblichen Schwankungen und Baukonjunktur spielt dabei auch das Klima eine Rolle. Auch das Niedrigwasser im Rhein spielt eine Rolle.

Evakuierungen in Köln, Mönchengladbach und Paderborn, riskante Momente für die Experten an den Zündern und immer wieder neue Funde an trockenen Flussufern oder auf Baustellen: Allein in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres sind in NRW bereits deutlich mehr Bomben gefunden worden als im gesamten Vorjahr. Nach vorläufigen Zahlen des Innenministeriums wurden im Zeitraum von Januar bis Ende September diesen Jahres 2138 Bomben gefunden und entschärft, im gesamten Jahr 2017 waren es nur 1946 Bomben.

Mit 931 Bombenfunden lag im Bereich Arnsberg ein Schwerpunkt, es folgen die Bereiche Münster (739 Funde) und Düsseldorf (178 Funde). Der Sprecher der Bezirksregierung Arnsberg, Christoph Söbbeler, sagt dazu: „Das erhöhte Fundaufkommen unterliegt einer normalen Schwankungsbreite. Generell erklärt sich die Zunahme aber auch durch vermehrte Bautätigkeit und sensibilisierte Kommunen.“ Da mehr gebaut werde, werde auch mehr gefunden.

Aber auch das Klima spielt eine Rolle: Durch die anhaltende Trockenheit im Sommer fielen die Wasserstände und brachten häufiger als sonst Kampfmittel zum Vorschein. „Am Rhein gab es temporär in der Zeit vom September bis Oktober 2018 eine erkennbare Erhöhung des Fundaufkommens“, teilt das Innenministerium mit.

Räumungen kosten Millionen

Bei 214 Funden handelte es sich um Bomben mit einer Bruttomasse von 50 Kilogramm und mehr. 139 davon wurden über die systematische Suche entdeckt, etwa bei der Erschließung von Baugrundstücken. In den 75 weiteren Fällen handelte es sich um Zufallsfunde. Im gesamten Vorjahr wurden 217 Bomben mit 50 kg und mehr gefunden.

In Mönchengladbach, Oberhausen, Essen und Köln kamen 2018 Bomben zum Vorschein, die jeweils eine Tonne wogen. In Paderborn wurde in einem Gartengelände sogar eine 1,5 Tonnen schwere Bombe gefunden. Sie alle konnten vor Ort gefahrlos geborgen und entschärft werden.

Auch vom gesamten „explosiven Erbe“ wurde 73 Jahre nach Kriegsende mehr gefunden. 9469 Kampfmittelfunde, zu denen auch Granaten, Minen und Infanteriemunition zählen, verzeichnete das Innenministerium bis September 2018. Im Jahr 2017 waren es 8938 Funde.

Innenminister Herbert Reul (CDU) geht davon aus, dass während des Zweiten Weltkriegs etwa 675 000 Tonnen Sprengstoff auf Nordrhein-Westfalen abgeworfen wurden. „Wie viel davon beim Aufprall nicht detonierten und im Boden liegen, lässt sich kaum sagen“, sagte Reul. Die Räumung kostete das Land voriges Jahr 14,8 Millionen Euro. (dpa)