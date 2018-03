Gut für den Körper und die Umwelt

Stockholm. Wer gleichzeitig etwas für seine körperliche Fitness und für die Umwelt tun will, für den ist "Plogging" genau das Richtige. Bei dem neuen Fitness-Trend aus Skandinavien sammeln Menschen beim Joggen Müll ein, der sich an ihrer Laufstrecke angesammelt hat.

Von Charlotte Pekel, 20.03.2018

Dieser Trend löst gleich mehrere Probleme und macht offensichtlich sogar Spaß: "Plogging" setzt sich aus den schwedischen Worten für "pflücken" und "joggen" zusammen und beschreibt eine neue Form der körperlichen Fitness, bei der Menschen joggen gehen und währenddessen Müll aufsammeln, den sie am Straßenrand oder im Park finden. Sie tun also nicht nur etwas für ihre körperliche Gesundheit, sondern setzen sich auch für eine saubere Umwelt ein.

Offenbar startete der Trend in Schweden bereits im Jahr 2016 und hat sich in diesem Jahr auch in andere Länder ausgebreitet. Besonders aufgrund der zunehmenden Besorgnis über die Verschmutzung der Umwelt mit Plastikmüll konnte sich diese Art des Joggings immer mehr durchsetzen. Gleichzeitig bringt sie spürbare Variation in die übliche Laufbewegung, indem sich der Körper beim Bücken nach Müll dehnt und die Beinmuskeln trainiert werden, wenn man in die Hocke gehen muss.

Der Umweltschützer Erik Ahlström hat in der schwedischen Hauptstadt Stockholm mit dem Plogging begonnen. Er schaffte es, andere Menschen für seine Idee zu begeistern und gründete die Webseite "Plogga", um Aufmerksamkeit auf die Aktion zu lenken und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich ebenfalls dafür zu engagieren.

Auch Erik Huss gehört zu den Pionieren des Ploggings. Laut ihm habe es allein in Schweden schon über 80 "Plogging"-Aktionen gegeben. "Und jede Woche werden es mehr", wie er dem ZDF sagte. Und damit hat er Recht: Inzwischen posten täglich Plogger aus aller Welt Bilder von sich in den sozialen Medien, wie sie allein oder im Team mit einem Müllbeutel bewaffnet ihre Umgebung von Plastikmüll befreien. Bis nach Köln hat es der Trend auch schon geschafft, dort fand vor zwei Tagen ein Plogging-Event mit großer Ausbeute statt.