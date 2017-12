Probleme bei der Bahn

03.12.2017 Hannover. In Niedersachsen ist es Sonntagmorgen bei Schneefall zu einigen glättebedingten Unfällen gekommen. Dabei blieb es allerdings bei Blechschäden, wie die Polizeidirektionen und die Verkehrsmanagementzentrale meldeten.

Auf der Schiene komme es zu Verspätungen zwischen Hannover und Würzburg, weil die Züge dort bei Schnee und Eis langsamer unterwegs seien, teilte die Deutsche Bahn über Twitter mit.

In der Nacht zum Sonntag und am Morgen waren in weiten Teilen Niedersachsens mehrere Zentimeter Schnee gefallen. Im Laufe des Tages sollte der Schneefall jedoch in Regen übergehen, prognostizierte der Deutsche Wetterdienst am Morgen. (dpa)