Kleiderkonsum und Dumpingpreise

Ab in den Container: Eine Frau entledigt sich gebrauchter Kleidung. Mehr als eine Millionen Tonnen an Textilien werden in Deutschland pro Jahr aussortiert.

07.02.2017 Bonn. Pro Jahr landen über eine Million Tonnen Kleidung in Deutschland im Container. Experten mahnen zum Konsumverzicht. Der Altkleiderhandel profitiert vom Trend zum Wegwerfen nur bedingt.

Es ist das Phänomen Primark: Neueröffnungen der irischen Modekette locken in Deutschland immer wieder Menschenmassen an. Bewacht von Sicherheitspersonal drängen Hunderte vor den Eingängen, bis der Startschuss zum Konsumwahnsinn fällt. Und dann heißt es kaufen, was das Zeug hält – möglichst viel und möglichst günstig. Primark ist zum Inbegriff von Kleidung zu Dumpingpreisen geworden. 2019 soll eine Filiale in Bonn eröffnet werden. Aber auch andere Modeketten wie H&M oder Zara beflügeln den Kaufrausch der Deutschen. Kollektionen kommen in immer kürzeren Abständen in die Läden. Lager müssen deshalb schneller geräumt werden. Sommer- und Winterschlussverkauf ist gefühlt das ganze Jahr.

Vor allem Schuhe werden immer schneller aussortiert

Die Folge: Die Kleiderschränke der Deutschen laufen über. Der durchschnittliche Verbraucher hat 95 Kleidungsstücke, die allerdings in den meisten Fällen nicht lange getragen werden, wie eine Greenpeace-Umfrage zum Kaufverhalten deutlich macht. Vor allem Schuhe werden mehr und mehr zu Wegwerfware. Die Hälfte der Befragten sortiert Schuhe demnach nach einem bis maximal drei Jahren aus. Jeder Achte trägt seine Schuhe sogar kürzer als ein Jahr. Insgesamt landet die Hälfte der Kleidung nach weniger als drei Jahren im Müll oder der Altkleidersammlung. Kaufen – Anziehen – Wegwerfen lautet anscheinend das Motto der heutigen Geiz-ist-Geil-Gesellschaft.

Nachhaltigkeit und Arbeitsbedingungen in den meist asiatischen Produktionsländern scheinen den Verbraucher beim Kauf wenig zu beeinflussen. Die Bilder von eingestürzten Fabrikhallen und unterbezahlten Arbeitern, die Jeans mit bloßen Händen in giftigen Chemikalien bleichen, werden in sozialen Medien schon mal als sehr schlimm bezeichnet – aber sie sind wohl nicht schlimm genug.

Aber das ist nur die halbe Wahrheit, wie ein Team aus Forschern der Alanushochschule in Alfter jetzt herausgefunden hat. Der Konsument ist sozusagen nur die eine Hälfte des Problems. Der Juniorprofessor Jacob Hörisch erforscht mit seinen Kollegen das Konsumentenverhalten bei nachhaltiger Mode. „Es gibt tatsächlich eine Kluft zwischen der Einstellung der Menschen auf der einen Seite und dem Konsumverhalten auf der anderen Seite“, erklärt er. Das heißt, auch wenn der Verbraucher um Arbeitsbedingungen Bescheid weiß, muss er sich nicht zwingend für nachhaltige Kleidung entscheiden. Allerdings sieht der Forscher auch noch andere Gründe dafür, warum H&M und andere Modeketten mehr Anklang finden.

Hörisch sieht vor allem Nachholbedarf beim stationären Handel: „Wer nachhaltige Mode kaufen will, findet die meiste Auswahl im Internet.“ Das führe dazu, dass diejenigen, die nicht unbedingt online shoppen, ein viel kleineres Angebot hätten. „Es gibt einen Markt für diese Produkte. Die Nachfrage ist schon da, aber sie wird nicht immer bedient.“ Auch in Bonn werde es dem Konsumenten nicht immer leicht gemacht, nachhaltige Mode einzukaufen. „Es gibt ein paar kleine Läden, auch größere Ketten haben etwas im Angebot.“ Aber insgesamt sei das Angebot noch überschaubar.

Und das ist nicht das einzige Problem, das der Markt für nachhaltige Kleidung hat. „Die Langlebigkeit der Textilien könnte noch verbessert werden“, erklärt Hörisch. Die Lebensdauer der Kleidung sei oft noch der Grund, warum sich Verbraucher gegen nachhaltige Mode entscheiden. Wenn diese beiden Faktoren verbessert werden, sehen Hörisch und seine Kollegen für den Markt gute Wachstumschancen. „Die Leute sind gewillt, das Geld für qualitativ gute und nachhaltige Mode auszugeben“, so der Juniorprofessor.

Aber sind die Menschen auch gewillt, weniger Kleidung zu kaufen? Denn die großen Mengen an Hosen, T-Shirts und anderen Textilien, die letztendlich in immer kürzerer Zeit in der Tonne landen, haben auch Auswirklungen auf die Umwelt: Die Produktion einer einzigen Jeans verbraucht laut Greenpeace 7000 Liter Wasser. Für die Färbung von Kleidung werden insgesamt rund 3500 krebserregende, hormonell wirkende und andere giftige Chemikalien eingesetzt. Viele dieser Chemikalien finden sich nicht mehr nur im Umfeld der Fabriken, sondern auch in der Leber von Eisbären.

Altkleiderbranche profitiert nur zum Teil von Kleiderbergen

Jedes Jahr landen in Deutschland rund eine Million Tonnen Altkleider im Container. Zu spüren bekommen das natürlich auch Secondhandgeschäfte und Altkleidersammlungen. Die Menge der Spenden in dem kleinen Secondladen des Vereins „Spenden und Sparen“ in der Bonner Nordstadt hat sich innerhalb der letzten fünf Jahre verdoppelt, wie die Vorsitzende des Vereins Petra Laimann erzählt. Die ehrenamtlichen Verkäuferinnen sortieren täglich neue Ware ein. Eine Hose für zwei oder drei Euro, ein paar Damenschuhe für acht Euro. Streng genommen kosten die Kleider nicht viel mehr als neu bei einem Modediscounter. Allerdings gibt es hier auch Marken für kleines Geld. Mittlerweile macht der Verein mit den aussortierten Kleidern eine Umsatz von 100.000 Euro jährlich, die fast zu 95 Prozent für den guten Zweck gespendet werden.

Der Fachverband Textilrecycling sieht aber auch die Nachteile der Kleiderberge: „Die Qualität der Altkleider, die bei uns landen, nimmt ab“, erklärt eine Sprecherin. Die verwertbare Menge an qualitativ hochwertiger Kleidung sei auf einem ähnlichen Niveau geblieben. Zudem seien Billiganbieter wie Primark natürlich auch eine Konkurrenz, weil das Preisniveau ähnlich, im Extremfall sogar günstiger sei. Die Branche verliere zwar nicht, wie der Verband erklärt, stagniere aber. Allerdings gebe es auch wieder mehr Kunden, die sich bewusst für gebrauchte qualitativ hochwertige Mode entscheiden – nicht nur dem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt zu liebe. (Nadine Klees)