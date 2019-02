Haselblüte läuft an

Kölner genießen auf einer Wiese am Aachener Weiher das warme Frühlingswetter.

28.02.2019 Offenbach. Blauer Himmel und reichlich Sonne haben in den vergangenen Tagen Frühlingsstimmung aufkommen lassen. Auch die Haselblüte in weiten Teilen Deutschlands zeigt: Der sogenannte Vorfrühling ist bereits in vollem Gange.

"Auch die Zugvögel sind schon zum Teil zurück, die Bienen sind draußen, Zitronenfalter und Fuchsfalter kommen früher", sagt Anja Engels vom Bereich Phänologie des Deutschen Wetterdienstes. In der Mitte Deutschlands hätten bereits mehr als 90 Prozent der Beobachtungsstandorte den Beginn der Haselblüte gemeldet, die den Vorfrühling prägt. Im Südosten dagegen lag die Zahl der blühenden Haselnusssträucher noch deutlich niedriger.

Für Phänologen sind Knospen, Blüten und frisches Grün ein wichtiger Hinweis zur Bestimmung der Jahreszeit unabhängig vom kalendarischen oder meteorologischen Frühlingsbeginn. Sie befassen sich mit dem Einfluss der Witterung auf die jahreszeitliche Entwicklung von Pflanzen und Tieren.

Auf den Vorfrühling folgt der sogenannte Erstfrühling. Typisch dafür sei das Blühen der Forsythie, sagte Engels. Der Erstfrühling setzt in der Regel Anfang März ein, wenn der Einfluss des Winters schwindet. Der Beginn der Apfelblüte steht dann für den Vollfrühling.

Auch Phänologen können die Auswirkungen von Klimaveränderungen beobachten. "Generell beginnt der Frühling seit Ende der 80-er Jahre früher", sagt Engel. Allerdings sagt das Einsetzen der Blüte nichts darüber aus, dass das Wetter dann auch anhaltend frühlingshaft bleibt. Späte Nachtfröste nach frühem Blütebeginn können dann vor allem Obstbäumen empfindlichen Schaden zufügen. (dpa)