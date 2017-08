Der Sommer auf Stippvisite in NRW

14.08.2017 Essen. Bis zur Wochenmitte wird es für kurze Zeit noch einmal Sommer in Nordrhein-Westfalen. Für den Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit einem Schwall warmer Luft und Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad. Schon im Laufe des Tages könne es aber vereinzelt "brodeln". Zum Abend hin müsse von Südwesten her mit Unwettern gerechnet werden, sagte der DWD am Montag voraus. Am Mittwoch werden dafür noch mehr Sonnenstrahlen bei Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet. Ab Donnerstag ist es dann schon wieder vorbei mit dem Sommerwetter. Laut DWD sinken die Temperaturen weiter in Richtung 20 Grad-Grenze. Auch am Wochenende müsse weiter mit unbeständigem Wetter, Schauern und Wind gerechnet werden.