Mitgefühl statt Geld

Der Dalai Lama (M), der religiöse Anführer von Tibet, wird von Tibetern, die in der Schweiz leben, am Tibet Institut empfangen.

21.09.2018 Zürich. Das Oberhaupt der Tibeter bereist dieser Tage Europa. Er machte auch Station in der Schweiz, wo er seit in Tibet-Institut und Kloster besuchte.

Das Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, ist zum Jubiläum eines buddhistischen Klosters in der Schweiz, doch gibt es einen zweiten Grund: "I like Swiss cheese - ich mag Schweizer Käse", sagte er verschmitzt lächelnd am Freitag bei einem Pressetermin in Zürich.

Er reiste anschließend weiter nach Rikon 30 Kilometer weiter östlich - dort steht seit 1968 ein Tibet-Institut und Kloster. Es ist das einzige außerhalb Asiens, das in seinem Auftrag gegründet wurde. Ernster warb der Dalai Lama (83) um Respekt für Anders- und Nichtgläubige und bedauerte den wachsenden Fokus der Gesellschaft auf Geld statt Mitgefühl. Begegnungen mit Politikern standen nicht auf dem Programm des Dalai Lama. (dpa)