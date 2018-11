07.11.2018 Los Angeles. Ende Juli kam sie ins Krankenhaus - wegen einer Überdosis. Seitdem hat Demi Lovato in den sozialen Netzwerken geschwiegen. Nun meldet sie sich zurück - mit einer politischen Botschaft.

Die US-Sängerin Demi Lovato (26) hat ihr monatelanges Schweigen gebrochen und sich mit einem Instagram-Bild zurückgemeldet, das sie in einer Wahlkabine zeigt. "Ich bin so dankbar, dass ich rechtzeitig zu Hause bin, um zu wählen", schrieb sie dazu.

Ihre Anhänger rief sie dazu auf, auch ihre Stimmen abzugeben. Die schwarzhaarige Sängerin ist auf dem Bild in dunkler Jeans und Jeansjacke mit rotem Aufdruck zu sehen.

Die Sängerin ("Sober") war Ende Juli in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden. Sie soll nach Medienberichten eine Überdosis einer unbekannten Substanz genommen haben. Lovato hatte in der Vergangenheit über Drogenabhängigkeit und psychische Probleme geredet.

Anfang August schrieb sie in einer längeren Botschaft, sie habe ihre Suchtprobleme nie verschwiegen. Diese Krankheit verschwinde nicht einfach, und sie habe ihre Probleme noch nicht im Griff.