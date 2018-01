Golden Girl

18.01.2018 Los Angeles. Die Schauspielerin steht auf Deadpool. Jetzt hat sich der Comic-Held für die vielen Komplimente revanchiert.

Die US-Schauspielerin Betty White hat an ihrem 96. Geburtstag Glückwünsche von einem Superhelden bekommen. "Happy Birthday für die einmalige Betty White", gratulierte am Mittwoch der Comic-Held Deadpool per Twitter in seinem rot-schwarzen Kostüm.

Mit einem Martini-Drink und einem Hotdog in den Händen posierte er vor einem Foto von White, die darauf genüsslich in ein heißes Würstchen beißt. Die TV-Legende Betty White aus der Serie "Golden Girls" hatte sich im vorigen Jahr als großer Deadpool-Fan geoutet. In einem Video schwärmte sie von dem Superhelden-Film und machte Darsteller Ryan Reynolds Komplimente.

In der Marvel-Comic-Verfilmung spielt Reynolds den krebskranken Ex-Soldaten Wade Wilson, der nach einem riskanten Experiment zwar geheilt, aber auch entstellt ist und mit neuen Kräften zum Superhelden wider Willen wird.

Die Sitcom "Golden Girls" über vier ältere Damen in einer Wohngemeinschaft machte White in den 80er und 90er Jahren weltbekannt. Die 1922 im US-Bundesstaat Illinois geborene White arbeitet seit rund 75 Jahren im Film- und Fernsehbusiness und schaffte es damit auch ins Guinness-Buch der Rekorde. (dpa)