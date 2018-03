Foto aus dem Stau auf deutscher Autobahn

Bonn. Als David Hasselhoff am Sonntag irgendwo in Deutschland im Stau stand, machte er ein Foto von sich in der Rettungsgasse. Neben vielen humorvollen Kommentaren gab es auch leichte Kritik.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.03.2018

David Hasselhoff lässt sich nur selten aufhalten. 1989 soll er ja sogar die Berliner Mauer mit seinem Hit "Looking for freedom" niedergesungen haben. Doch nun wurde "The Hoff" gestoppt - vom Stau auf der Autobahn irgendwo in Deutschland. Der 65-Jährige twitterte am Sonntag ein Foto, auf dem er bei schönstem Frühlingswetter mitten in der Rettungsgasse auf der Autobahn steht.

"On the Autobahn STOPPED!!" schrieb er unter das Bild und stellte sich die Frage: "Wo ist Kitt?" Er spielt damit auf das selbstfahrende Auto an, mit dem er in der Kultserie "Knight Rider" unterwegs war. Mit dem Turbo-Boost des Wagens hätte er den Stau wohl locker überspringen können.

Hundertfach wurde das Foto seit Sonntag bereits geteilt und kommentiert. Wo Kitt ist, können ihm die Leute zwar nicht beantworten. Einige loben jedoch die "exzellente", "vorbildliche" und "korrekte" Rettungsgasse. Auch Hasselhoff habe es - wie die anderen Autofahrer natürlich auch - "gut gemacht".

On the Autobahn STOPPED!! Wheres KITT ? pic.twitter.com/jhdj0QZYTh — David Hasselhoff (@DavidHasselhoff) 25. März 2018

Doch nicht alle waren mit dem sonnigen Schnappschuss einverstanden. "Lol. Rettungsgasse is not made for shooting", schrieb eine Nutzerin. Während Dutzende mit einem Herz diesem Einspruch zustimmten, erwiderte eine andere, dass es jedoch in jedem Fall ein gutes Foto sei, das zeigt, wie eine Rettungsgasse auszusehen hat.

Generell ist es übrigens nicht erlaubt, auf der Autobahn aus seinem Wagen auszusteigen. Bei einer längeren Vollsperrung würde die Polizei jedoch vermutlich auf das Verwarngeld von zehn Euro verzichten, so der ADAC. Da könnte "The Hoff" nochmal Glück gehabt haben.