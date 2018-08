Bilder auf Social Media

Auch in Bonn gab es sie schon: Steinmännchen

Bonn. Vielen Urlaubern sind sie womöglich in den Ferien begegnet: Steinstapel. Was dahintersteckt und warum manche Umweltschützer schon Alarm schlagen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.08.2018

Wer zuletzt im Urlaub unterwegs war, dem dürften die mysteriös wirkenden, aufgestapelten Steine aufgefallen sein. Auch bekannt unter "Steinstapel", "Steinmännchen" oder "Steintürmchen". Die sozialen Netzwerke werden zurzeit mit Bildern der Steine überschwemmt, und die Orte variieren: Teneriffa, Kroatien, Tirol und Norwegen.

Die Steintürme dienten auch schon Umweltaktivisten, die sie auf einem Bahngleis am Verladebahnhof für Braunkohle aufstapelten. Schön sehen sie aus, doch was genau verbirgt sich dahinter?

In der ursprünglichen Form dienten die Steinmännchen als Wegweiser in der Natur, um verschiedenen Völkern den Weg vom Gebirge ins Tal und umgekehrt zu markieren. Manchmal besitzen sie auch eine religiöse Bedeutung. In einigen skandinavischen Ländern sollen die Steine beispielsweise vor bösen Trollen beschützen.

Viele Wanderer wissen nichts über die ursprüngliche Bedeutung und bauen ihre Steinbauwerke oft unmittelbar daneben. Heute ist es wohl eher der kunstvolle Effekt im Vordergrund. Einigen Umweltschützern sind sie jedoch genau deshalb ein Dorn im Auge.

Biologen gehen davon aus, dass die Steine einigen Tieren die Lebensgrundlage entziehen. Im Zion National Park haben Parkranger den Stein-Künstlern den Kampf angesagt: "Stein-Graffiti ist nicht natürlich", titelten sie bei Facebook. Weiter schrieben sie, dass es eine "Form des Vandalismus und illegal sei". Das interessiert die Wanderer vermutlich aber oft weniger, als ein schickes Instagram-Bild.

Haben Sie in den vergangenen Wochen auch Steinmännchen gesehen und fotografiert? Dann schicken Sie uns ihre Fotos gerne an online@ga-bonn.de. Schreiben Sie bitte dazu, wo das Bild entstanden ist.