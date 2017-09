Hummel Paradoxon und Co.

Bonn. Einige Dinge weiß man eben. Zum Beispiel: Wer richtig wach werden will, trinkt Espresso. Oder auch der typische Spruch von Mama: "Nicht mit vollem Magen ins Wasser gehen!" Aber stimmt das auch? Wir räumen mit fünf Alltagsmythen auf.

Von Johanna Kügler, 05.09.2017

Schon gehört: Hummeln können nach den Gesetzten der Aerodynamik gar nicht fliegen. Sagt man. Wer genau? Die Allgemeinheit eben, ist doch bekannt. Warum die Hummel trotzdem fliegt? Sie kennt die Gesetzte der Aerodynamik eben nicht. Das Hummel Paradoxon kennt doch jeder. Ach ja, es ist so schön, über die Welt aufgeklärt zu werden. Besonders, wenn man weiß, dass der selbsterklärte Welterklärer gerade Unsinn vom Feinsten zum Besten gibt. Der General-Anzeiger räumt deswegen mit fünf Mythen auf: Zur Selbstverteidigung gegen Besserwisser, aber auch um im eigenen Hirn einige „bekannte Wahrheiten“ zurechtzurücken.

Nicht mit vollem Magen ins Wasser

Die Aussage ist sogar in den Baderegeln nachzulesen. Dementsprechend werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche junge Eltern ihre Sprösslinge nach der Freibad-Pommes vom Wasser ferngehalten haben. Vielleicht ist das gut so, denn wer mit vollem Magen rumtobt, dem kann schon mal schlecht werden – und es schwimmen schon genug Dinge im Wasser. Doch die weithin angenommen These, dass das Risiko von Krämpfen steigt und damit die Gefahr des Ertrinkens erhöht, wird von der Wissenschaft nicht bestätigt.

Haare und Nägel wachsen nach dem Tod weiter

Nein, tun sie nicht. Mit dem Tod kommen alle Lebensprozesse zum Stillstand. Die Bindegewebezellen (zu denen auch die haarproduzierenden gehören) arbeiten nach dem Hirntod zwar noch eine Weile weiter. Das Haarwachstum ist aber so gering, dass es mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist. Wenn eine männliche Leiche nach der Präparation durch ein Bestattungsunternehmen einen Tag später plötzlich nicht länger glatt rasiert erscheint, liegt das am Vertrocknen der Haut: Diese schrumpft ein und zuvor verborgene Bartstoppeln werden sichtbar.

Koffeingehalt: Kaffee vs. Espresso

Koffein ist für viele müde Büroarbeiter die Rettung in frühen Morgenstunden: Wie die schwarze Brühe in die Tasse mit Sinnspruch tröpfelt, da kann einem warm ums Herz werden – wird die Müdigkeit gleich doch zumindest ein wenig weichen. Einige sagen jedoch auch: „Filterkaffee? Ist gegen meine Müdigkeit machtlos. Da hilft nur der doppelter Espresso.“ Doch der „starke Espresso“ bezieht sich einzig auf den Geschmack. Der Koffeingehalt ist deutlich geringer als beim Filterkaffee, denn das Wasser wird in der Espressomaschine viel schneller durch das Kaffeemehl gedrückt. Koffein-Spitzenreiter unter den Kaffee-Kreationen ist übrigens der türkische Mokka.

Der kleine Korporal

Napoleon – der kleine Mann, der viel kompensieren musste. Heißt es. Doch seine Eroberungsfeldzüge lassen sich nicht auf die Körpergröße zurückführen. Hier eine kleine Rechnung: Der persönliche Kammerdiener vermaß Napoleon mit folgendem Ergebnis: fünf Fuß, zwei Zoll und drei Linien. Umgerechnet mit dem französischen Fuß (32,48cm) ergibt sich daraus eine Größe von 168.50cm. Damit übertrifft der Korporal Nicolas Sarkozy um dreieinhalb Zentimeter. Wichtiger ist jedoch, dass zu Napoleon Lebzeiten die Menschen noch deutlich kleiner waren: Die Durchschnittsgröße der Rekruten der französischen Armee betrug nur 162cm.

Das Hummel-Paradoxon

Die Hummel fliegt und die Gesetze der Aerodynamik sind damit völlig einverstanden. Die Geschichte, die dem widerspricht, lautet folgendermaßen: Vor langer Zeit, an einem Abend in einer Gaststätte, fragte ein Biologe einen Aerodynamiker warum Hummeln fliegen könnten. Der Aerodynamiker stellte daraufhin auf einer Servierte Berechnungen an und kam zu dem Schluss, dass die Hummel eigentlich gar nicht abheben dürfte. Und so war das Hummel-Paradoxon geboren. In Wahrheit handelte es sich bei der Erzählung aber um einen Scherz, der ab den 30er Jahren unter den Studenten des Aerodynamikers Ludwig Prandtl an der Universität Göttingen in Umlauf war. Zur Volksweisheit wurde das Ganze erst, weil die damalige Presse den Witz nicht verstand.

