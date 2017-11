Aktion bei Facebook und Instagram

Bonn. Die "Black and White Challenge" spült in diesen Tagen unter dem Hashtag #SevenDaysSevenPictures Schwarz-Weiß-Bilder in die Facebook- und Instagram-Timeline. Was steckt dahinter?

Von Alexander Hertel, 27.11.2017

Die sozialen Netzwerke sind voll von selbstdarstellerischen Fotos, von Personen, die immer wieder zeigen, was sie Großartiges geleistet haben. Nun lebt eine Challenge bei Facebook wieder auf, die bereits im Herbst 2014 über zahlreiche Facebook-Timelines schwirrte und die mal keine Menschen in den Mittelpunkt stellt: Die "Black and White Challenge".

Zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotos werden in diesen Tagen wieder unter dem Hashtag #SevenDaysSevenPictures bei Facebook, bei Instagram und vereinzelt auch bei Twitter gepostet. Von funkelnden Weihnachtskerzen über Haustiere und Alltagsgegenstände bis zu Sehenswürdigkeiten und weiten Naturpanoramen: Die Motive scheinen grenzenlos. Eines sollen sie alle gemeinsam haben: Personen sind darauf nicht zu sehen.

Die Menschenleere ist eine der wenigen Regeln, die mit der Challenge einhergeht. Auch Erklärungen und Kommentare gibt es zu den Bildern keine, die Fotos sollen für sich sprechen, heißt es in dem kurzen Erklärtext, den die Nutzer zu ihren Bildern dazustellen.

Fotokunst steht im Vordergrund

Die Challenge sieht vor, sieben Tage lang jeden Tag ein Schwarz-Weiß-Foto zu posten. Damit dieser Trend auch länger Bestand hat und nicht nach wenigen Posts wieder endet, sollen andere Nutzer zum Mitmachen animiert werden: Mit jedem Foto markiert der Nutzer eine weitere Person, die sich daran beteiligen und ihre Schwarz-Weiß-Eindrücke mit der Internet-Community teilen soll.

Einen ernsteren Hintergrund wie etwa bei der Ice-Bucket-Challenge, die auf die Nervenkrankheit ALS aufmerksam machen wollte, scheint es nicht zu geben, allein die Fotokunst steht bei dieser Aktion im Vordergrund. Die Tatsache, dass sich mal nicht jemand möglichst mutig oder lächerlich der Welt präsentiert, wirkt ob der vielen Facebook-Trends auch mal wohltuend. Irgendwie passend zur besinnlichen Adventszeit.