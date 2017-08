Mumbai. In Mumbai streunen blaue Hunde durch ein Industriegebiet. Sie erinnern auf den ersten Blick an Fabelwesen, doch der Hintergrund der Färbung ist eher traurig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.08.2017

Streunende Hunde sind in Mumbai wie in anderen Metropolen längst keine Seltenheit - blaue dagegen schon. In einem Industriegebiet in der indischen Hafenstadt wurden einige dieser Streuner entdeckt. Auf den ersten Blick erinnern sie an Fabelwesen. Und tatsächlich regten sie zu wilden Diskussionen sogar weit über die Grenzen Indiens hinaus an. In den sozialen Medien reichten die Spekulationen von einer neuen Zucht bis hin zu magischem Futter.

Mit Magie hat die Färbung allerdings wenig zu tun. Nach Angaben indischer Medien wurden Abwässer zahlreicher Unternehmen in den Kasadi River geleitet. Mehr als 1000 Industriefirmen sind dort ansässig. Auf der Suche nach Futter oder Abkühlung waten die Hunde durch das verunreinigte Wasser. Der hohe Chlorgehalt und der Biochemische Sauerstoffbedarf des Wassers führen dazu, dass sich das Fell der Hunde bläulich färbt.

Nicht nur die Vierbeiner sind offenbar gefährdet. So haben sich bereits die ersten Anwohner über anhaltende Atemnot beschwert.