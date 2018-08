Untersuchung anhand von Urlaubsbildern

Der Waikiki-Strand erfreut sich großer Beliebtheit auf Instagram. Kein Strand ist in dem sozialen Netzwerk häufiger zu sehen.

Bonn. Von welchen Stränden werden auf Instagram die meisten Bilder hochgeladen? Der Waikiki Beach auf Hawaii landet auf dem ersten Platz. Aber auch deutsche Strände finden sich im Ranking weit oben.

Von Stephan Werschkull, 31.08.2018

Wer in den Urlaub fährt und seine Freunde teilhaben lassen will, wählt dazu oft das soziale Netzwerk Instagram. Die Ranking-Plattform Travelcircus hat jetzt ausgewertet wo die meisten Bilder hochgeladen werden.

Mit über einer halben Million Beiträgen gewinnt der Waikiki-Strand in Honululu. Die bekannten Strände von Santa Monica in Kalifornien und die Copacabana in Rio de Janeiro schaffen es nur auf die Ränge vier und sechs.

In Deutschland schneidet der Strand von Norderney am Besten ab. Mit 131.000 Beiträgen landet die Insel auf dem zehnten Platz. Damit verzeichnet die ostfriesische Insel einen Zuwachs von 45.300 Beiträgen im Vergleich zum Vorjahr.

Innerhalb Deutschlands wird der Strand von Norderney gefolgt vom Timmendorfer Strand, mit 85.000 Bildern, dem Strand von Juist (44.000), Hiddensee (36.000) und Wangerooge (28.000).

Wie schnell sich die Instagram-Aufmerksamkeit entwickeln kann, ist am Strand Kühlungsborn zu erkennen. Der Ostseestrand verzeichnet ein Plus an Instagram-Beiträgen von 1262,5 Prozent, von 72 Beiträgen im Jahr 2017 auf knapp 1000 Beiträge 2018.